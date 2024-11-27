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Двое заключенных совершили попытку суицида

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Тюрьма. Иллюстративное фото
Тюрьма. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

На прошлой неделе в эстонских тюрьмах заключенные дважды пытались лишить себя жизни.

Первая попытка суицида произошла 21 ноября в Вируской тюрьме, где вовремя вмешавшиеся сотрудники смогли предотвратить самое худшее, сообщается в составленном тюремной службой обзоре.

24 ноябре сотрудники Тартуской тюрьмы также помешали попытке самоубийства заключенного.

По состоянию на 27 ноября в тюрьмах содержатся 1695 человек, на 193 меньше по сравнению с тем же периодом за прошлый год. За неделю число заключенных в тюрьмах увеличилось на пять человек. Среди 1695 человек 1371 осужденный и 324 взятых под стражу. Мужчин 1617, женщин 78, пожизненно заключенных 30, трое несовершеннолетних. В тюрьмах открытого типа наказание отбывают 209 человек.

Криминальной пробации подчиняется 2841 человек, в том числе 67 несовершеннолетних и 406 человек в возрасте 18-26, к выполнению общественно полезных работ приговорены 784 человека, под электронным надзором находятся 106 человек.

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