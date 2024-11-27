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Воинственная Россия вынуждает глав правительств укреплять безопасность в Балтийском море

Перевод: Сергей Светлов
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По словам глав правительств Балтийских и Северных стран, Россия по-прежнему представляет собой самую большую и непосредственную угрозу, поэтому вопросы безопасности необходимо воспринимать со всей серьезностью.
По словам глав правительств Балтийских и Северных стран, Россия по-прежнему представляет собой самую большую и непосредственную угрозу, поэтому вопросы безопасности необходимо воспринимать со всей серьезностью. Фото: Henrik Montgomery/TT

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) принял участие в саммите глав правительств Балтийских и Северных стран, который состоялся сегодня в Швеции. Главной темой обсуждения была ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря и в Украине.

На последовавшей за саммитом пресс-конференции главы правительств семи стран выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили, что продолжат поддерживать Украину и ожидают того же от других стран.

«В ближайшие месяцы мы увеличим военную помощь Украине. Мы будем поддерживать ее непоколебимо, и военная помощь - неотъемлемая часть этой поддержки», - говорится в заявлении.

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