Воинственная Россия вынуждает глав правительств укреплять безопасность в Балтийском море

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) принял участие в саммите глав правительств Балтийских и Северных стран, который состоялся сегодня в Швеции. Главной темой обсуждения была ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря и в Украине.
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На последовавшей за саммитом пресс-конференции главы правительств семи стран выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили, что продолжат поддерживать Украину и ожидают того же от других стран.