Воинственная Россия вынуждает глав правительств укреплять безопасность в Балтийском море

По словам глав правительств Балтийских и Северных стран, Россия по-прежнему представляет собой самую большую и непосредственную угрозу, поэтому вопросы безопасности необходимо воспринимать со всей серьезностью.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) принял участие в саммите глав правительств Балтийских и Северных стран, который состоялся сегодня в Швеции. Главной темой обсуждения была ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря и в Украине.