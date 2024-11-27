Перемирие в Ливане: «Хезболла» отойдет от границ с Израилем, но что она будет делать дальше?

Угроза изнутри

По мнению ряда экспертов, экзистенциальная угроза «Хезболле» таится в самом Ливане.

«Хезболла» - не просто военизированная группировка, она прочно встроена в социальную и политическую жизнь Ливана и с 2005 года всегда входила в состав правительства страны.

В настоящий момент «Хезболла» занимает 15 мест в парламенте. До 2022 года в коалиции с другими радикальными партиями она обладала парламентским большинством, но потеряла его на фоне глубокого экономического кризиса в стране.

Однако это не особо сказалось на степени политического влияния «Хезболлы» в Ливане, до настоящего момента оно было по-прежнему велико.

«Хезболла» пользуется поддержкой у определенных слоев населения Ливана, но ее сторонников в последнее время становится меньше. Фото: AFP

Но, возможно, сейчас для группировки наступает переломный момент.

Она не может заявить о своей победе над Израилем, как сделала это в 2006 году. Несмотря на массированные обстрелы израильских территорий, «Хезболла» не нанесла Израилю и доли того ущерба, которым грозила. Это означает потерянные очки и удар по авторитету в глазах ее сторонников в Ливане.

Вместе с тем, ее противники тоже получили определенный сигнал: «Хезболла» пошла на перемирие, потому что не смогла быстро перегруппироваться и собраться с силами после потери руководства, и сейчас как никогда уязвима.