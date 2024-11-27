Каковы возможности западных ракет в войне РФ против Украины?

По данным онлайн-журнала The Warzone, украинские военные впервые применили ATACMS осенью 2023 года, нанеся тогда удар по оккупированной Россией территории Украины.

Storm Shadow/SCALP-EG

Британские Storm Shadow и их французский вариант SCALP-EG - это крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью поражения цели до 400 км, разрабатываемые с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace.

В отличие от баллистических ракет, полет которых проходит по заранее заданной траектории, крылатые ракеты движутся в район цели параллельно земле на небольшой высоте (менее 50 метров), руководствуясь GPS и картографией местности.

Их преимущество в том, что их трудно обнаружить с помощью радара. Производит эти ракеты, взятые на вооружение с 2002 года, европейский консорциум MBDA. Цена за единицу - около 1,1 млн евро.

Storm Shadow/SCALP-EG применялись во время вторжения в Ирак в 2003 году, при обеспечении бесполетной зоны над Ливией в 2011 году и в боевых действиях против террористического «Исламского государства».

Великобритания и Франция поставили эти крылатые ракеты Киеву еще в 2023 году, они запускались с украинских бомбардировщиков Су-24. Однако, как и американские ATACMS, Storm Shadow/SCALP-EG до последнего времени применялись только для ударов по оккупированной Россией территории Украины. Дальность поражения цели этих крылатых ракет, которые поставили Украине, составляет 250 км.

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