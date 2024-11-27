Трамп назначил своим спецпредставителем по Украине Кита Келлога. Как он предлагал закончить войну

Трамп опубликовал в социальных сетях заявление, в котором сообщил, что Келлог получит в его будущей администрации должность «помощника президента и специального представителя по Украине и России».

«Кит сделал выдающуюся карьеру в армии и в бизнесе, в том числе занимал крайне важные должности в области национальной безопасности в моей первой администрации», - написал Трамп.

Кто такой Келлогг

Келлог работал в администрации Трампа во время его первого срока (2017-21 гг) на должностях главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Келлог уже работал в первой администрации Трампа. Фото: Getty Images

Журналисты называют его преданным сторонником Дональда Трампа.

Он является сопредседателем Института политики «Америка прежде всего» (America First Policy Institute). Эта организация была создана в 2021 году для распространения идей Трампа в области внешней и внутренней политики.

В биографии Келлога на сайте института сказано, что он обладает «широким опытом по вопросам Европы, Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки».

Он также был комментатором консервативного американского телеканала Fox News и считающегося либеральным телеканала CNN.

Каким был план Келлога по вопросу войны в Украине

Весной этого года Келллог стал одним из авторов плана урегулирования войны в Украине, опубликованного Институтом политики «Америка прежде всего».

Как писал «Голос Америки» (в России включен в список «иностранных агентов»), детали этого плана были такими: