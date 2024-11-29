Пт, 29.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Нарвскую чиновницу, признанную виновной в коррупции, решили пока не увольнять (1)

Copy
Татьяна Леннук.
Татьяна Леннук. Фото: Илья Смирнов

Нарвские власти не собираются отстранять от должности Татьяну Леннук, руководящую отделом коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства города. Несмотря на то, что в ноябре суд первой инстанции признал Леннук виновной в коррупции.

Еще 15 ноября стало известно, что Вируский уездный суд признал Татьяну Леннук, которая является главой отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства в Нарве виновной в нарушении Закона о борьбе с коррупцией. 

Вместе с Леннук признана виновной была и Юлия Тущенко, юрист Департамента городского хозяйства. Леннук и Тущенко помогли выиграть конкурс госзакупок бывшему мужу Татьяны, Эдуарду Леннуку. Тущенко поменяла условия госзакупок таким образом, чтобы под них попадала фирма Эдуарда Леннука Edlen Service, которая, по итогу выиграла тендер и предоставила свои услуги, выполнив заказ на проектирование, строительство и установку дорожных знаков для пяти новых островков безопасности в Нарве. 

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх