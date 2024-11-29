Еще 15 ноября стало известно, что Вируский уездный суд признал Татьяну Леннук, которая является главой отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства в Нарве виновной в нарушении Закона о борьбе с коррупцией.

Вместе с Леннук признана виновной была и Юлия Тущенко, юрист Департамента городского хозяйства. Леннук и Тущенко помогли выиграть конкурс госзакупок бывшему мужу Татьяны, Эдуарду Леннук. Тущенко поменяла условия госзакупок таким образом, чтобы под них попадала фирма Эдуарда Леннука Edlen Service, которая, по итогу выиграла тендер и предоставила свои услуги, выполнив заказ на проектирование, строительство и установку дорожных знаков для пяти новых островков безопасности в Нарве.