Нарвские власти не собираются отстранять от должности или увольнять Татьяну Леннук, руководящую отделом коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства города. Хотя в ноябре суд первой инстанции признал Леннук виновной в коррупции.
Для подписчиков
Нарвскую чиновницу, признанную виновной в коррупции, решили пока не увольнять с работы (1)
Еще 15 ноября стало известно, что Вируский уездный суд признал Татьяну Леннук, которая является главой отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства в Нарве виновной в нарушении Закона о борьбе с коррупцией.