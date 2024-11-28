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Бизнесмены из Таджикистана намерены инвестировать в Нарву

Редактор: rus.postimees.ee
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Нарвская крепость.
Нарвская крепость. Фото: Shutterstock

Находящиеся в Эстонии по приглашению мэра Нарвы Яана Тоотса таджикские бизнесмены выразили готовность инвестировать в промышленный сектор страны, в частности, в Нарву, пишет Rus.ERR.

Главная цель делегации из Душанбе – познакомиться с ситуацией на местном рынке труда и с возможностями открытия производства в приграничном городе.

Интерес бизнесменов из Таджикистана заключается в возможности выхода на рынок ЕС со своей продукцией.

По крайней мере, на данный момент у них уже есть планы по нескольким промышленным направлениям: обработка мрамора, гранита и оникса, производство композитной арматуры и текстильная промышленность.

Ранее инициатива Яана Тоотса укрепить сотрудничество с Душанбе подвергалось критике со стороны некоторых политиков и экспертов из-за тесных связей Таджикистана с Россией.

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