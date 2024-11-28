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Norstat: большинство опрошенных считает, что правительство и премьер-министр плохо выполняют свою работу

Редактор: rus.postimees.ee
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Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Eero Vabamägi

Согласно данным опроса, проведенного социологической службой Norstat, в Эстонии большинство граждан по-прежнему убеждены, что кабинет министров не справляется со своими обязанностями, пишет Rus.ERR.

Согласно последним результатам, 30% респондентов считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 63% - что скорее плохо или очень плохо.

Остальные участники ежемесячного опроса, результаты которого были опубликованы на этой неделе, затруднились дать оценку работе правительства.

Деятельность премьер-министра Кристена Михала одобряют 27% опрошенных, тогда как 45% не одобряют его работу. Остальные затруднились ответить.

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