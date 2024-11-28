Согласно данным опроса, проведенного социологической службой Norstat, в Эстонии большинство граждан по-прежнему убеждены, что кабинет министров не справляется со своими обязанностями, пишет Rus.ERR.
Norstat: большинство опрошенных считает, что правительство и премьер-министр плохо выполняют свою работу
Согласно последним результатам, 30% респондентов считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 63% - что скорее плохо или очень плохо.
Остальные участники ежемесячного опроса, результаты которого были опубликованы на этой неделе, затруднились дать оценку работе правительства.
Деятельность премьер-министра Кристена Михала одобряют 27% опрошенных, тогда как 45% не одобряют его работу. Остальные затруднились ответить.