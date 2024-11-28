Глава немецкой разведки: РФ может пойти на конфликт со странами Балтии под предлогом защиты местных русскоязычных меньшинств

Затем на эту информацию среди прочего ссылались политики из партий с пророссийскими взглядами - правопопулистской «Альтернатива для Германии» (АдГ) и левопопулистского «Союза Сары Вагенкнехт». По словам собеседника DW, Москва и далее будет прибегать к подобным мерам, особенно в период возможной организации досрочных выборов в бундестаг.

Целевой аудиторией для кремлевских пропагандистов в ФРГ, по мнению фон Лорингхофена, являются выходцы и потомки выходцев из бывшего СССР, а также готовые снова инвестировать в РФ представители немецкого бизнеса и люди, живущие с чувством моральной ответственности за нацистскую агрессию.

При этом российская пропаганда использует в своих целях любые конфликты и расхождения в немецком обществе - от темы миграции и беженцев, в том числе украинцев, спасающихся от войны, до израильско-палестинского конфликта.

Кремль влияет на политические силы правого и левого флангов в Германии, которые наивно повторяют то, что исходит из Москвы, отметил Каль. Он посетовал, что это не только влияет на выборы различного уровня в Германии, на которых в 2024 году добивались успеха правые и левые популисты, но и усугубляет раскол в политическом ландшафте ФРГ.

Другая возможность локального вмешательства РФ, по мнению Бруно Каля, - конфликт со странами Балтии под предлогом защиты местных русскоязычных меньшинств. Если статья 5-я устава НАТО не будет задействована при подобных конфликтах, НАТО как оборонительный альянс ждет провал - эту цель и преследует РФ, считает глава BND.

«Если обязательство по оказанию помощи окажется неэффективным, Россия может расширить свое влияние в Европе посредством агрессивной силовой политики», - предупредил он.