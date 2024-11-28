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Обвал рубля: санкции США сильно ударили по внешней экономике России

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Рубль, доллар и евро.
Рубль, доллар и евро. Фото: Maxim Shemetov

Новые санкции США против российских банков ускорили свободное падение рубля, в результате чего его стоимость в среду упала до более чем двух с половиной летнего минимума. Экономическая напряженность усугубляется как санкциями США, так и напряженностью в Украине.

Новые санкции США против российских банков ускорили падение рубля, перекрыв последние каналы прямых валютных потоков. С 21 ноября рубль ослаб по отношению к доллару более чем на 8%. В среду рубль преодолел отметку 113 рублей за доллар, уже пробив накануне отметку 105 - уровни, которых не было с марта 2022 года, когда российская экономика пострадала от первых крупных санкций после вторжения на Украину.

Причины падения рубля

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