Обвал рубля: санкции США сильно ударили по внешней экономике России

Новые санкции США против российских банков ускорили падение рубля, перекрыв последние каналы прямых валютных потоков. С 21 ноября рубль ослаб по отношению к доллару более чем на 8%. В среду рубль преодолел отметку 113 рублей за доллар, уже пробив накануне отметку 105 - уровни, которых не было с марта 2022 года, когда российская экономика пострадала от первых крупных санкций после вторжения на Украину.