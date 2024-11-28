Олимпийская медалистка вынуждена пропустить сезон из-за травмы

«Лыжный сезон начался, но мой старт должен подождать. Естественно, хотела зимой соревноваться, но восстановление требует времени. 2025 и 2026 годы – олимпийский сезон и я хочу быть к нему готовой», - написала он в соцмедиа.

Врач шведской сборной Магнус Оскарссон сказал домашнему изданию Aftonbladet, что решение Гестблом вполне нормально.

«Линн Гестблом примерно полгода назад перенесла операцию на плече, это требует восстановления. Затем нужно понемногу добавлять нагрузку, возвращение в большой спорт не бывает простым», - сказал он.

В позапрошлом году на Олимпиаде в Пекине Гестблом вместе с Мрной Брорссон, Эльвирой и Ханной Эбер выиграла золото в женской эстафете. Четырьмя годами ранее на той же дистанции, но на ОИ в Пхенчхане она завоевала серебро. У Гестблом шесть медалей чемпионата мира: три серебряных и три бронзовых.

Биатлонная серия Кубка мира стартует уже в эти выходные в Контиолахти; в субботу состоятся парная комплексная эстафета и смешанная комплексная эстафета, а в воскресенье - женская и мужская эстафеты.