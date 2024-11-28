Быстрое утверждение комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен - это хорошо, поскольку в мире достаточно хаоса и неопределенности. Комиссия должна немедленно приступить к решению вопросов, связанных с безопасностью Европы. Можно предположить, что страны Балтии не останутся без внимания, поскольку за нами закреплены важные ключевые посты.

Андрюс Кубилюс из Литвы - комиссар по обороне и космосу, который уже готовит официальный документ по европейской оборонной политике; Валдис Домбровскис из Латвии является комиссаром по экономике и производительности, а Кая Каллас из Эстонии, будучи вице-президентом Еврокомиссии, стала верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Помимо стран Балтии, важный портфель получил и представитель Финляндии - Хенна Вирккунен, которая заняла пост вице-президента, курирующего технологический суверенитет, безопасность и демократию. Таким образом, наш регион широко представлен в комиссии.

В кулуарах говорят, что крупные парламентские группы смогли достичь договоренности без серьезных конфликтов. Помимо устойчивой поддержки Европейской народной партии, Урсула фон дер Ляйен заручилась поддержкой социалистов. Этому способствовало то, что их фракции достались два поста вице-президентов, что, с учетом численности фракции, выглядит непропорционально большим достижением.