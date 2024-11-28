В среду Европейский парламент утвердил в должности новый состав Еврокомиссии. Можно сказать, что результат был достигнут относительно быстро и без серьезных препятствий, если сравнивать, например, с комиссией Жака Сантера, утвержденной лишь 23 января 1995 года. А 370 членов Европарламента, проголосовавших за, также составляют безопасное и убедительное большинство.
Быстрое утверждение комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен - это хорошо, поскольку в мире достаточно хаоса и неопределенности. Комиссия должна немедленно приступить к решению вопросов, связанных с безопасностью Европы. Можно предположить, что страны Балтии не останутся без внимания, поскольку за нами закреплены важные ключевые посты.
Андрюс Кубилюс из Литвы - комиссар по обороне и космосу, который уже готовит официальный документ по европейской оборонной политике; Валдис Домбровскис из Латвии является комиссаром по экономике и производительности, а Кая Каллас из Эстонии, будучи вице-президентом Еврокомиссии, стала верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Помимо стран Балтии, важный портфель получил и представитель Финляндии - Хенна Вирккунен, которая заняла пост вице-президента, курирующего технологический суверенитет, безопасность и демократию. Таким образом, наш регион широко представлен в комиссии.
В кулуарах говорят, что крупные парламентские группы смогли достичь договоренности без серьезных конфликтов. Помимо устойчивой поддержки Европейской народной партии, Урсула фон дер Ляйен заручилась поддержкой социалистов. Этому способствовало то, что их фракции достались два поста вице-президентов, что, с учетом численности фракции, выглядит непропорционально большим достижением.
Учитывая упадок российской экономики, можно было бы ожидать окончания войны на Украине в ближайший год, но это возможно только в том случае, если страны Запада продолжат вооружать и экономически поддерживать Украину, а Путину станет ясно, что он не сможет выиграть войну на истощение. Для этого Евросоюз должен продолжить единую политику в отношении России и санкции. Комиссии, несомненно, придется столкнуться с сопротивлением со стороны Словакии и Венгрии, которые в последнее время склонны выражать пророссийские позиции.
Примечательно, что с целью минимизации возможных проблем, связанных с Венгрией, венгерскому комиссару Оливеру Вархейи были поручены вопросы здравоохранения и благополучия животных.
Помимо вопросов безопасности, новому составу комиссии в ближайшие пять лет предстоит заняться укреплением глобальной конкурентоспособности единого рынка. Ожидается проведение торговых переговоров с США, а также противодействие попыткам коммунистического Китая оказывать экономическое влияние на Европу. Например, КНР уже осуществила значительные инвестиции в Грецию, Испанию и Венгрию.
Комиссия должна быть в состоянии дать толчок европейской экономике, одним из главных двигателей которой является Германия, которая в настоящее время находится в слабом состоянии. В этой миссии Комиссии поможет напоминание об основной цели Евросоюза: свободное перемещение товаров, услуг и людей в рамках общего рынка.