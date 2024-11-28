В следующем году в Таллинн начнет летать новая авиакомпания

Крупнейший туроператор Великобритании добавил Таллинн в список рождественских направлений следующего зимнего сезона. Рейсы ориентированы в первую очередь на британцев, но также предоставляют жителям Эстонии возможность прямых перелетов в Англию.

«Мы давно представляли Эстонию британским авиакомпаниям как привлекательное туристическое направление, акцентируя внимание на рождественском рынке в Таллинне. Этот проект рождественских рейсов из-за рубежа - первый в своем роде и отличная новость для местного туристического сектора, - сказал член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. - Мы надеемся, что интерес британцев к Таллинну будет большим и что количество рейсов и направлений из Великобритании в будущем увеличится».

По словам менеджера по бизнес-маркетингу в сфере туризма Фонда предпринимательства и инноваций Кристийны Кястик, появление рейсов Jet2 в Таллинн свидетельствует о том, что Эстония воспринимается на внешних рынках как привлекательное направление даже в зимний период.

«Мы очень рады, что благодаря длительной подготовительной работе у Эстонии появилось три новых прямых рейса, которые принесут значительный дополнительный доход от туристического экспорта для местных предприятий в низкий сезон», - сказала она.

Рейсы из всех трех городов будут осуществляться два раза в неделю. Первый рейс в Таллинн состоится 27 ноября 2025, последний - 22 декабря 2025. Билеты можно приобрести на сайте Jet2.

В зимнем сезоне 2024-2025 года из Таллинна можно улететь в Амстердам, Анталию, Барселону, Берлин, Брюссель, Дублин, Франкфурт, Женеву, Хельсинки, Стамбул, Киттиля, Копенгаген, Гран-Канарию, Курессааре, Кярдла, Лондон, Малага, Милан, Мюнхен, Осло, Пафос, Париж, Ригу, Рим, Зальцбург, Стокгольм, Цюрих, Тампере, Тенерифе, Тревизо, Варшаву, Вену и Вильнюс. Чартерные рейсы доставят вас напрямую в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Шри-Ланку.