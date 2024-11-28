Третья по величине авиакомпания Великобритании и крупнейший туроператор Jet2 начнет полеты из Манчестера, Эдинбурга и Бирмингема в Таллинн в период Рождества следующего года. Всего будет совершено 24 рейса, которыми доставят в Таллинн более 4000 иностранных гостей.
В следующем году в Таллинн начнет летать новая авиакомпания
Крупнейший туроператор Великобритании добавил Таллинн в список рождественских направлений следующего зимнего сезона. Рейсы ориентированы в первую очередь на британцев, но также предоставляют жителям Эстонии возможность прямых перелетов в Англию.
«Мы давно представляли Эстонию британским авиакомпаниям как привлекательное туристическое направление, акцентируя внимание на рождественском рынке в Таллинне. Этот проект рождественских рейсов из-за рубежа - первый в своем роде и отличная новость для местного туристического сектора, - сказал член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. - Мы надеемся, что интерес британцев к Таллинну будет большим и что количество рейсов и направлений из Великобритании в будущем увеличится».
По словам менеджера по бизнес-маркетингу в сфере туризма Фонда предпринимательства и инноваций Кристийны Кястик, появление рейсов Jet2 в Таллинн свидетельствует о том, что Эстония воспринимается на внешних рынках как привлекательное направление даже в зимний период.
«Мы очень рады, что благодаря длительной подготовительной работе у Эстонии появилось три новых прямых рейса, которые принесут значительный дополнительный доход от туристического экспорта для местных предприятий в низкий сезон», - сказала она.
Рейсы из всех трех городов будут осуществляться два раза в неделю. Первый рейс в Таллинн состоится 27 ноября 2025, последний - 22 декабря 2025. Билеты можно приобрести на сайте Jet2.
В зимнем сезоне 2024-2025 года из Таллинна можно улететь в Амстердам, Анталию, Барселону, Берлин, Брюссель, Дублин, Франкфурт, Женеву, Хельсинки, Стамбул, Киттиля, Копенгаген, Гран-Канарию, Курессааре, Кярдла, Лондон, Малага, Милан, Мюнхен, Осло, Пафос, Париж, Ригу, Рим, Зальцбург, Стокгольм, Цюрих, Тампере, Тенерифе, Тревизо, Варшаву, Вену и Вильнюс. Чартерные рейсы доставят вас напрямую в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Шри-Ланку.