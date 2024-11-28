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Сильнейший лыжник сборной Мартин Химма: в Олосе стало ясно, что я был прав

Перевод: Инна Мельникова
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Мартин Химма.
Мартин Химма. Фото: Tairo Lutter

Эстонский лыжник Мартин Химма готов к сезону Кубка мира, который начнется в пятницу: подготовка прошла успешно, а последние контрольные соревнования показали, что ему есть, что предъявить.

В позапрошлые выходные 25-летний Химма вместе с другими эстонцами принял участие в так называемых соревнованиях по первому снегу в Олосе на севере Финляндии.

Но пятница и суббота для Химмы не задались: в спринте он не вошел в число 30 сильнейших, а классическую 10-километровую гонку завершил 27-м. Воскресенье, однако, сложилось иначе: на 10-километровой дистанции он пришел к финишу девятым, уступив победителю гонки Федерико Пеллегрино (Италия) 23,1 секунды.

«Этот результат важен для меня, - сказал Химма. – Я до этого говорил, что хорошо тренировался и все прошло по плану. Воскресные соревнования показали, что я говорил правду».

Лыжник также добавляет, что результат в Олосе добавил ему уверенности:

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