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«Диверсия»: полиция Швеции завершила изучение оборванных кабелей на дне Балтийского моря

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Китайское судно Yi Peng 3 в проливе Каттегат, Дания, 20 ноября 2024 года. Судно находилось рядом с местами обрыва подводных кабелей, которые соединяют Германию с Финляндией и Литву со Швецией.
Китайское судно Yi Peng 3 в проливе Каттегат, Дания, 20 ноября 2024 года. Судно находилось рядом с местами обрыва подводных кабелей, которые соединяют Германию с Финляндией и Литву со Швецией. Фото: Reuters / Scanpix

Полиция Швеции не подтверждает, но и не опровергает причастность китайского судна к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. Китайское судно сопровождает российский военный корабль. Ранее в посольстве Китая в Эстонии Rus.Postimees заявили, что всегда сотрудничают с другими странами по вопросам безопасности подводной инфраструктуры.

Полиция Швеции завершила работу на местах повреждений двух интернет-кабелей у побережья Готланда и Эланда. В настоящее время проводится анализ собранных материалов.

«Расследования были проведены Вооруженными силами Швеции по поручению Береговой охраны. Оба кабеля являются интернет-кабелями. Повреждения касаются шведско-литовского подводного кабеля у побережья Готланда 17 ноября и финско-германского подводного кабеля 18 ноября у побережья Эланда. Обе зоны повреждений находятся в пределах шведской экономической зоны», - гласит сообщение на сайте шведской полиции.

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