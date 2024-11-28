«Диверсия»: полиция Швеции завершила изучение оборванных кабелей на дне Балтийского моря

Китайское судно Yi Peng 3 в проливе Каттегат, Дания, 20 ноября 2024 года. Судно находилось рядом с местами обрыва подводных кабелей, которые соединяют Германию с Финляндией и Литву со Швецией.

Полиция Швеции не подтверждает, но и не опровергает причастность китайского судна к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. Китайское судно сопровождает российский военный корабль. Ранее в посольстве Китая в Эстонии Rus.Postimees заявили, что всегда сотрудничают с другими странами по вопросам безопасности подводной инфраструктуры.