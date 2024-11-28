Полиция Швеции не подтверждает, но и не опровергает причастность китайского судна к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. Китайское судно сопровождает российский военный корабль. Ранее в посольстве Китая в Эстонии Rus.Postimees заявили, что всегда сотрудничают с другими странами по вопросам безопасности подводной инфраструктуры.
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«Диверсия»: полиция Швеции завершила изучение оборванных кабелей на дне Балтийского моря
Полиция Швеции завершила работу на местах повреждений двух интернет-кабелей у побережья Готланда и Эланда. В настоящее время проводится анализ собранных материалов.