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Многие молодые люди рассчитывают на непомерно высокую пенсию

Перевод: Дмитрий Рая
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Пенсия. Иллюстративное фото
Пенсия. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

По данным опроса, проведенного по заказу банка LHV, 48 % жителей Эстонии в возрасте до 39 лет считают, что доход в размере более 2000 евро в месяц является достаточным для жизни на пенсии. Это почти в три раза больше средней пенсии по старости в Эстонии.

Средняя пенсия в Эстонии сегодня составляет менее 800 евро. При этом, согласно исследованию Norstat, только 14 % эстонцев считают доход в 700-1000 евро достаточным для нормальной жизни в старости.

«Это ясно показывает, что если люди не будут больше откладывать, то многим эстонцам придется жить на значительно меньшие доходы, чем ожидается. В то же время эстонские пенсионеры уже сейчас испытывают трудности с тем, чтобы свести концы с концами, а в будущем ситуация становится еще более тревожной, поскольку стоимость жизни продолжает расти», - сказал Вахур Валлисту, председатель правления LHV Asset Management.

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