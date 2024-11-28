По данным опроса, проведенного по заказу банка LHV, 48 % жителей Эстонии в возрасте до 39 лет считают, что доход в размере более 2000 евро в месяц является достаточным для жизни на пенсии. Это почти в три раза больше средней пенсии по старости в Эстонии.
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Многие молодые люди рассчитывают на непомерно высокую пенсию
Средняя пенсия в Эстонии сегодня составляет менее 800 евро. При этом, согласно исследованию Norstat, только 14 % эстонцев считают доход в 700-1000 евро достаточным для нормальной жизни в старости.