Многие молодые люди рассчитывают на непомерно высокую пенсию

Средняя пенсия в Эстонии сегодня составляет менее 800 евро. При этом, согласно исследованию Norstat, только 14 % эстонцев считают доход в 700-1000 евро достаточным для нормальной жизни в старости.

«Это ясно показывает, что если люди не будут больше откладывать, то многим эстонцам придется жить на значительно меньшие доходы, чем ожидается. В то же время эстонские пенсионеры уже сейчас испытывают трудности с тем, чтобы свести концы с концами, а в будущем ситуация становится еще более тревожной, поскольку стоимость жизни продолжает расти», - сказал Вахур Валлисту, председатель правления LHV Asset Management.