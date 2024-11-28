Десять миллионов выделят эстонским школам для проведения электронных экзаменов

Кристина Каллас заявила, что поддержка - одноразовая и предназначена для того, чтобы обеспечить готовность школ к проведению электронных тестов и экзаменов. «Опрос среди общеобразовательных школ показал, что более половины школ не имеют достаточного количества компьютеров, чтобы ученики 8-х классов могли сдавать электронные экзамены весной 2026 года», - пояснила Каллас.

С 2026 года начнется поэтапный переход на электронные экзамены. В весной 2026 года экзамены будут проводиться в электронном формате на эстонском языке, эстонском языке как иностранном и на английском языке. Сначала будут проводиться предварительные пробные экзамены в школах, ученики будут практиковаться в новом формате экзаменов, а также будет проверена готовность компьютерных парков.

По результатам обследования, проведенного среди общеобразовательных школ в этом году, выяснилось, что в школах в настоящее время используется почти 1000 компьютеров, операционные системы которых устарели и не позволяют сдавать электронные экзамены в 2026 году. Кроме того, в школах, принявших участие в опросе, используется более 200 компьютеров, срок службы которых истечет до 2026 года.

Поддержка будет распределена между местными самоуправлениями пропорционально количеству учащихся 1-9 классов, обучающихся на стационарной основе. Данные будут взяты из Эстонской системы образования (EHIS) на 10.11.2024.

Решение о распределении поддержки между школами примет местное самоуправление. Для приобретаемых компьютеров установлены минимальные требования, чтобы они были подходящими для сдачи тестов и экзаменов.

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Первый пробный электронный экзамен, проведенный весной этого года, показал, в каком плохом состоянии школьные компьютерные классы в э-государстве. Лишь 57,9% (235 школ) были готовы организовать электронные экзамены уже этой весной. 23,6 процента (96 школ) для проведения экзаменов не имеют достаточного количества соответствующих требованиям компьютеров. По 18,5 процентам (75 школ) у Harno данные на тот момент отсутствовали.