В секции PÖFF Critics' Picks - Out of Competition показали новый проект греческого режиссера Александроса Авранаса Quiet life с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным в главных ролях. Следить за историей семьи диссидентов, сбежавших из России и пытающихся построить жизнь в неприветливой Швеции - целое испытание. В первую очередь, потому что абсолютно неясно, что именно ты смотришь - скандинавский нуар, социальный хоррор, зловещую сатиру или абсурдистскую драму в духе Йоргоса Лантимоса.
КИНОКРИТИКА ⟩ «Тихая жизнь» Александроса Авранаса: все, что может провалиться, проваливается
В какую сторону движется «Тихая жизнь», а главное, зачем, разбираемся в рецензии Rus.Postimees.
«Я буду Астрид, а ты Хильдой»
Стерильное помещение, напоминающее больницу. На фоне серой стены в два ряда выстраивается семья Голицыных: Наталья (Чулпан Хаматова), Сергей (Григорий Добрыгин) и две дочери - Катя (Мирослава Пашутина) и Алина (Наоми Лэмп). Они замерли в ожидании работников миграционной службы. Сегодня проверка, а завтра долгожданное слушание, по итогам которого героям должны предоставить политическое убежище в Швеции.
«Прекрасно, что вы поддерживаете такую чистоту», - говорит Наталье миграционный работник, осматривая ровные ряды специй на кухонных полках. Наталья пожимает плечами, хлопоты по хозяйству ее единственная работа. Несмотря на идеальный порядок, от всего в этой казенной квартире веет каким-то безжизненным холодом. За два года в Швеции Голицыным так и не удалось превратить это место в дом.
Кажется, что герои и сами не живут. Разговаривают функционально - короткими фразами и поддерживают какой-то пугающий уровень тишины. Тепло чувствуется только в персонаже Хаматовой, а герой Добрыгина больше похож на неприкаянную тень. За ужином дети пытаются разрядить обстановку: «Если завтра мы станем шведами, может тогда придумаем себе шведские имена?»
Но шведские имена оказываются не нужны - в убежище героям отказывают. Чиновница монотонно зачитывает выдержки из дела Голицыных:
«2016 год, преподаватель Сергей Голицын, запрещенная литература, оппозиционные публикации, угрозы со стороны ФСБ, нападение, человек в полицейской форме, ножевая рана, госпиталь, побег в Швецию, отсутствие доказательств, нет свидетелей, в прошении отказано».
Единственный шанс остаться в стране - подать апелляцию и предоставить необходимые доказательства. Сергей предлагает пойти на крайнюю меру - попросить младшую дочь Катю дать показания. В момент нападения она была в машине с отцом, но чтобы не заставлять ребенка заново переживать травмирующее событие, Голицыны решили не привлекать ее к делу.
После разговора с родителями, Катя внезапно впадает в кому и попадает в клинику. Врачи выносят вердикт - у ребенка редкая болезнь с красивым, почти бергмановским названием «Синдром отстраненности». Психологическая травма заставила ее сознание применить крайнюю форму защиты и отключиться от реальности. Когда Катя проснется непонятно, а до подачи апелляции остается всего девять дней. Судьба семьи оказывается в руках второй дочери Голицыных Алины.
Если до этого Авранас снимал «Тихую жизнь» как социальную драму в духе скандинавского минимализма с депрессивными интерьерами и отсутствием хотя бы одного живого диалога, не напоминающего репетиционную читку, то с момента заключения Кати в больницу начинается какой-то безумный жанровый микс. Иногда фильм поворачивает в сторону абсурдистской драмы Лантимоса с диким юмором - вот героев заставляют по клоунски улыбаться на семейной терапии, а вот они танцуют в бассейне среди пожилых шведок.
Иногда ты оказываешься внутри sci-fi хоррора - клиника выглядит как антиутопическое пространство из альтернативного будущего, а медсестры как жуткие гуттаперчевые куклы. Иногда канву фильма прорывает какая-то мистика в духе Линча. А в некоторых сценах «Тихая жизнь» похожа на не очень качественный скандинавский детектив с логическими дырами и полным отсутствием развязки.
Вслед за стилистическим нагромождением идет смысловое. Эта история одновременно о закономерных последствиях политического выбора, работе бездушной бюрократической машины, природе детской психики, хрупкости человеческих отношений, эмиграции.
Но сам Авранас говорит, что центральной темой фильма стало исследование детской травмы. Несколько лет назад он впервые услышал о Resignation Syndrome - загадочном синдроме отстраненности или апатии, который до сих пор не изучен как следует и не одобрен ВОЗ. Он встречается только у детей переселенцев и беженцев, которые находятся в поисках убежища. Состояние, в которое впадают дети, напоминает кому - их организм реагирует на происходящее, но находится в глубоком сне. По статистистике синдром чаще всего поражает детей из стран бывшего СССР и Югославии.
«Я был одержим идеей рассказать о синдроме отстраненности. Миллионы детей находятся в движении, вынуждены покинуть свои дома из-за войны, бедности или политических преследований, надеясь найти достойную жизнь. Как родители могут обеспечить им защиту и стабильность, в условиях, когда реальность не внушает никакого оптимизма? Можно ли создать что-то из ничего, просто приложив достаточно усилий? Является ли счастье, в конце концов, чем-то, что мы можем создать сами?» - рассуждает режиссер в одном из интервью.
Швеция как место действия тоже выбрана неслучайно. С одной стороны - именно здесь фиксируется больше всего случаев заболевания. С другой стороны, это хороший выбор для того, чтобы попытаться разрушить скандинавский стереотип. Швеция здесь не страна мечты с самым высоким уровнем жизни в Европе, а настоящая дистопия. Страшный, пугающий бюрократический лес, из которого невозможно выбраться. Настоящий кошмар эмигранта. Россияне в качестве главных героев - людей, бегущих от тоталитарного режима, тоже оправданный и актуальный выбор. Хотя эта часть истории, которую рассказывает Авранас, настолько универсальна, что на их месте могли бы оказаться любые политические беженцы или простые эмигранты.
В целом, несмотря на интригующую завязку и замысловатый (иногда даже захватывающий) сюжет, «Тихая жизнь» рассыпается на части. Все в фильме, что может провалиться, проваливается, прямо как в песне СБПЧ, которую Голицыны внезапно включают в машине, когда едут по дороге к светлому будущему.
О съемочной группе:
В производстве Quiet life участвовала большая команда эстонских кинематографистов. Среди них художник по костюмам Яанус Вахтра («Купе №6», «Невидимая борьба»), кастинг-директор Пирет Тоомвап («Последний часовой», «Товарищ ребенок»), художник по свету Вилле Пенттиля («Довод», «Вечный путь»). Актрисы Наоми Ламп и Мира Пашутина, исполнившие роли Алины и Кати тоже из Эстонии. А продюсеры проекта Рийна Силдос и Элина Литвинова недавно выпустили многосерийную историческую драму про крушение парома «Эстония».
Режиссер фильма Александрос Авранас родился в Греции. В его фильмографии пять полнометражных картин Среди них триллер Miss Violence, за который режиссер получил Серебряного льва Венецианского кинофестиваля и криминальная драма Dark Crimes с Джимом Керри в главной роли.