КИНОКРИТИКА «Тихая жизнь» Александроса Авранаса: все, что может провалиться, проваливается

Вслед за стилистическим нагромождением идет смысловое. Эта история одновременно о закономерных последствиях политического выбора, работе бездушной бюрократической машины, природе детской психики, хрупкости человеческих отношений, эмиграции.

Но сам Авранас говорит, что центральной темой фильма стало исследование детской травмы. Несколько лет назад он впервые услышал о Resignation Syndrome - загадочном синдроме отстраненности или апатии, который до сих пор не изучен как следует и не одобрен ВОЗ. Он встречается только у детей переселенцев и беженцев, которые находятся в поисках убежища. Состояние, в которое впадают дети, напоминает кому - их организм реагирует на происходящее, но находится в глубоком сне. По статистистике синдром чаще всего поражает детей из стран бывшего СССР и Югославии.

«Я был одержим идеей рассказать о синдроме отстраненности. Миллионы детей находятся в движении, вынуждены покинуть свои дома из-за войны, бедности или политических преследований, надеясь найти достойную жизнь. Как родители могут обеспечить им защиту и стабильность, в условиях, когда реальность не внушает никакого оптимизма? Можно ли создать что-то из ничего, просто приложив достаточно усилий? Является ли счастье, в конце концов, чем-то, что мы можем создать сами?» - рассуждает режиссер в одном из интервью.