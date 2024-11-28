Критическое состояние запасов крови не позволяет выполнять заказы больниц

В больницах много пациентов, в том числе детей, которым необходимо переливание крови, поэтому требуются доноры всех групп крови. Всех доноров просят при первой же возможности обратиться в ближайший пункт сдачи крови.

Руководитель Центра крови Региональной больницы Аве Лелле призвала всех доноров сдать кровь.

«В настоящее время запасы резус-отрицательной крови группы В находятся в крайне критическом состоянии, стремительно сокращаются запасы резус-отрицательной и резус-положительной крови группы А. Вклад всех доноров спасает жизнь, поскольку в настоящее время в больницах находятся несколько пациентов, жизнь которых зависит от донорства, - сказала Леллеп. - Приведите друга и вместе, в преддверии прекрасного сезона адвента, сделайте самый большой подарок тем, кто в нем нуждается, подарите им больше дней жизни!»

Сдать кровь можно в центре крови по Эдала, 2 в понедельник и пятницу с 8 до 16 часов, во вторник, среду и четверг с 11 до 19 часов. Донорский центр Юлемисте принимает доноров по адресу Валукоя, 7 в понедельник, среду и пятницу с 9 до 17 часов, во вторник и четверг с 10 до 18 часов. Кроме того, каждый рабочий день за пределами центра крови организуются дни донора, с расписанием которых можно ознакомиться на сайте центра крови и на донорском портале.

У донора крови должно быть при себе удостоверение личности. Дополнительная информация и запись на прием по адресу.