Сильнейшая соперница Ефимовой спровоцировала ДТП, оказавшись еще и без прав

В случившемся месяц назад в Каунасе ДТП BMW, которым управляла Мейлутите, столкнулся с Toyota. Виновницей аварии стала известная пловчиха. Судя по недавно опубликованной литовскими СМИ информации, после аварии выяснилось, что у Мейлутите не было действующих водительских прав.

Все началось с того, что в 2020 году Рута Мейлутите превысила разрешенную скорость. Тогда у нее были права начинающего водителя, особых штрафов ей не назначили, но направили на психологические курсы, а также теоретические и практические водительские курсы. Поскольку Мейлутите их посещать не стала, права были аннулированы.

Поэтому сейчас у нее не было действующих прав – все это выяснилось после ДТП. Спортсменке назначили штраф в размере 300 евро (максимальный размер 560 евро), вдобавок как минимум девять месяцев ей нельзя садиться за руль.

Мейлутите, которая в 15 лет стала олимпийской чемпионкой, сейчас 27 лет. В 2019 году она трижды была недоступна допинг-контролерам и ей грозила двухлетняя дисквалификация. Мейлутите уладила дело, объявив о завершении карьеры. Подозрения в том, что она завершила карьеру именно из-за этого подтвердились в 2021 году, когда она вернулась в профессиональный спорт.

​В феврале этого года она стал чемпионкой мира на дистанции 50 метров брассом в Дохе. Однако затем Мейлутите перенесла операцию на ноге, и к Олимпиаде в Париже спортсменка не сумела набрать форму. На 100 метрах она ограничилась полуфиналом и 11-м местом. На этой же дистанции лучшая пловчиха Эстонии Энели Ефимова вышла в финал и заняла 7-е место.