К образовательной экологической программе «Зеленая охота», которую второй год подряд организует компания Kuusakoski, присоединились более 200 школ и детских садов по всей Эстонии.
Школы и детские сады Эстонии выходят на «Зеленую охоту»
В прошлом году в проходившей впервые «Зеленой охоте» приняли участие около 15 000 молодых людей со всех уездов Эстонии. Участники собрали и направили в переработку 1,3 миллиона использованных форм от чайных свечей и 3,5 тонны отслужившей мелкой электроники.
«Наша цель - продолжить прежний успех и еще больше расширить масштабы программы. Kuusakoski уже десять лет организует экологические кампании для детей и молодежи, и за это время в них успели принять участие более 100 000 молодых людей со всей Эстонии. "Зеленая охота" проходит второй год подряд и направлена на обучение сортировке отходов, чтобы те затем были направлены в переработку. К типам отходов, которые подлежат сбору, относятся алюминиевые формы от свечей и мелкая старая электроника, - прокомментировал председатель правления Kuusakoski Урмо Вийситамм. - Важно отметить, что на сегодняшний день к инициативе присоединились многие организации и предприятия как из публичного, так и из частного сектора. Поскольку масштабы "Зеленой охоты" стремительно растут, и мы видим, что молодежи нравится такая игровая совместная деятельность, мы призываем присоединяться к движению и другие предприятия, учреждения и организации».
В этот раз «Зеленая охота» продлится до 31 марта следующего года, а участники будут разбиты на две возрастные категории: младшую (детсадовцы и школьники до 4-го класса) и старшую (школьники с 5-го по 12-й класс). Поддержку движению «Зеленой охоты» оказывают волонтеры в возрасте 15–20 лет, которые создают игровые учебные материалы, короткие видео и прочий вдохновляющий контент.
«Мы мотивируем молодых людей замечать и осмысливать экологичный образ жизни посредством вовлекающей их деятельности. Кроме того, мы оказываем поддержку учителям, предлагая им необходимую помощь и игровые учебные материалы. Мы стремимся всесторонне популяризировать повторное использование, снижение потребления и экономику замкнутого цикла, - сказала организатор «Зеленой охоты» Мари-Лийс Вахер. - Отдельного упоминания заслуживает то, что "Зеленая охота" во многом является движением "от молодежи для молодежи", где молодые люди сами делают вклад в выдвижение идей, их развитие и реализацию».
Объем рынка металлолома Эстонии составляет 350 000–400 000 тонн в год. Kuusakoski - крупнейший в Эстонии поставщик услуг экономики замкнутого цикла, направляющий на переработку около половины всего металлолома в стране. У Kuusakoski 12 пунктов обслуживания по всей Эстонии: в Хаапсалу, Йыхви, Нарве, Пайде, Палдиски, Пярну, Раквере, Рапла, Таллинне, Тарту, Вильянди и Выру.