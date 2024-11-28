Школы и детские сады Эстонии выходят на «Зеленую охоту»

«Наша цель - продолжить прежний успех и еще больше расширить масштабы программы. Kuusakoski уже десять лет организует экологические кампании для детей и молодежи, и за это время в них успели принять участие более 100 000 молодых людей со всей Эстонии. "Зеленая охота" проходит второй год подряд и направлена на обучение сортировке отходов, чтобы те затем были направлены в переработку. К типам отходов, которые подлежат сбору, относятся алюминиевые формы от свечей и мелкая старая электроника, - прокомментировал председатель правления Kuusakoski Урмо Вийситамм. - Важно отметить, что на сегодняшний день к инициативе присоединились многие организации и предприятия как из публичного, так и из частного сектора. Поскольку масштабы "Зеленой охоты" стремительно растут, и мы видим, что молодежи нравится такая игровая совместная деятельность, мы призываем присоединяться к движению и другие предприятия, учреждения и организации».