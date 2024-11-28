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Небывалый ажиотаж Транспортный департамент не справляется с наплывом желающих зарегистрировать новый автомобиль: приняты меры

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Транспортный департамент.
Транспортный департамент. Фото: Elmo Riig

Транспортный департамент сообщает, что частота регистрации транспортных средств и смены владельцев за последние недели значительно увеличилась, что, в свою очередь, увеличило и нагрузку на бюро обслуживания. В связи с этим в Таллинне, Йыхви и Пярну бюро обслуживания будут открыты и в эту субботу.

«В связи со скорым введением автоналога увеличились очереди на регистрацию новых машин. Они не то что увеличились, а уже до конца года нет свободного времени на регистрацию. Сделает ли государство какую-то отсрочку для машин, которые сейчас пришли с завода, а показать их и поставить на учет нет никакой возможности?» - спрашивает читатель Rus.Postimees, пожелавший сохранить анонимность.

Отсрочек не предвидится, но меры по уменьшению очередей Транспортный департамент уже принял. Для сокращения очередей в эту субботу, 30 ноября, с 9:00 до 16:00, в бюро обслуживания в Таллинне, Йыхви и Пярну клиенты смогут в порядке исключения пройти предрегистрационный контроль своих автомобилей.

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