Транспортный департамент сообщает, что частота регистрации транспортных средств и смены владельцев за последние недели значительно увеличилась, что, в свою очередь, увеличило и нагрузку на бюро обслуживания. В связи с этим в Таллинне, Йыхви и Пярну бюро обслуживания будут открыты и в эту субботу.
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Небывалый ажиотаж ⟩ Транспортный департамент не справляется с наплывом желающих зарегистрировать новый автомобиль: приняты меры
«В связи со скорым введением автоналога увеличились очереди на регистрацию новых машин. Они не то что увеличились, а уже до конца года нет свободного времени на регистрацию. Сделает ли государство какую-то отсрочку для машин, которые сейчас пришли с завода, а показать их и поставить на учет нет никакой возможности?» - спрашивает читатель Rus.Postimees, пожелавший сохранить анонимность.