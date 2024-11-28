Небывалый ажиотаж Транспортный департамент не справляется с наплывом желающих зарегистрировать новый автомобиль: приняты меры

«В связи со скорым введением автоналога увеличились очереди на регистрацию новых машин. Они не то что увеличились, а уже до конца года нет свободного времени на регистрацию. Сделает ли государство какую-то отсрочку для машин, которые сейчас пришли с завода, а показать их и поставить на учет нет никакой возможности?» - спрашивает читатель Rus.Postimees, пожелавший сохранить анонимность.