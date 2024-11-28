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Эксперт рассказал, какие трудности ожидают тех, кому в новом году не повысят зарплату

Перевод: Дмитрий Рая
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Пустой кошелек.
Пустой кошелек. Фото: Thomas Trutschel/photothek.net, via www.imago-images.de

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла говорит, что опубликованные в четверг данные по розничной торговле за октябрь свидетельствуют о стабильности.

«Если не принимать во внимание сезонные колебания в годовом исчислении, то по сравнению с немного более слабым сентябрем розничные продажи выросли на 1,6% в месячном исчислении, и это без учета продаж автомобилей. Но с учетом автомобилей - на 3,3 процента. Продажи автомобилей на 16,3 процента выше уровня октября прошлого года. Покупка автомобилей в преддверии введение автоналога была активной уже в октябре и, как ожидается, продолжится в ноябре и декабре», - сказал Уускюла.

По его словам, в этом году ситуация была стабильной. «В годовом исчислении розничная торговля все еще снижается, но это связано со спадом в январе этого года. Стабильность в розничной торговле говорит о том, что экономика вступила в более спокойный период и спад прекратился. Заработная плата выросла на три процента в этом году и, как ожидается, вырастет еще на один процент в последнем квартале», - сказал Уускюла.

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