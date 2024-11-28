Эксперт рассказал, какие трудности ожидают тех, кому в новом году не повысят зарплату

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла говорит, что опубликованные в четверг данные по розничной торговле за октябрь свидетельствуют о стабильности.
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«Если не принимать во внимание сезонные колебания в годовом исчислении, то по сравнению с немного более слабым сентябрем розничные продажи выросли на 1,6% в месячном исчислении, и это без учета продаж автомобилей. Но с учетом автомобилей - на 3,3 процента. Продажи автомобилей на 16,3 процента выше уровня октября прошлого года. Покупка автомобилей в преддверии введение автоналога была активной уже в октябре и, как ожидается, продолжится в ноябре и декабре», - сказал Уускюла.