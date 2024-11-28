Группу высоток таллиннского «сити» дополнили две башни квартала Arter, которые отлично перекликаются и с нашими башнями-близнецами, и с другими небоскребами улицы Маакри. Для знатоков и любителей современной архитектуры Arter, безусловно, знаковое сооружение. Пусть ярые поборники старины не волнуются: новые высотки ни в коем случае не заслоняют силуэт Старого города с моря.