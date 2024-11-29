Фильм «Баня дьявола», получивший награду Берлинале в 2024 году, выходит в прокат в Эстонии и Латвии. 2 декабря в Таллинне, а 3 декабря в Риге ленту представит кинокритик Антон Долин. Rus.Postimees поговорил о параллелях между этой историей XVIII века и сегодняшним днем с известным экспертом, который выступил против войны и покинул РФ, где ему теперь желают смерти бывшие коллеги.
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Интервью ⟩ Антон Долин: «ФСБ вербовала всех успешных выпускников МГУ еще в 90-е»
Синопсис фильма «Баня дьявола»: Австрия, 1750 год. В пруду отражается облачное небо. Густой темный лес поглощает солнечный свет. С вершины холма виднеется тело повешенной женщины - как назидание, как предостережение, как предчувствие? На тело смотрит глубоко религиозная и чувствительная Агнес. Смотрит с сочувствием, но также и с тоской: она чувствует себя чужой в мире своего супруга Вольфа, за которого только что вышла замуж. Это мир, состоящий из работы, домашних дел и ожиданий, равнодушный и холодный. Агнес все больше замыкается в себе. Ее изоляция становится все более угнетающей, а меланхолия - всепоглощающей. Скоро единственным выходом для нее станет немыслимое преступление.