Интервью Антон Долин: «ФСБ вербовала всех успешных выпускников МГУ еще в 90-е»

Синопсис фильма «Баня дьявола»: Австрия, 1750 год. В пруду отражается облачное небо. Густой темный лес поглощает солнечный свет. С вершины холма виднеется тело повешенной женщины - как назидание, как предостережение, как предчувствие? На тело смотрит глубоко религиозная и чувствительная Агнес. Смотрит с сочувствием, но также и с тоской: она чувствует себя чужой в мире своего супруга Вольфа, за которого только что вышла замуж. Это мир, состоящий из работы, домашних дел и ожиданий, равнодушный и холодный. Агнес все больше замыкается в себе. Ее изоляция становится все более угнетающей, а меланхолия - всепоглощающей. Скоро единственным выходом для нее станет немыслимое преступление.