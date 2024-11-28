TTJA рассказал, в каком случае можно запретить в Эстонии российские соцсети

По данным TTJA, если в конце января 2022 года важными российские телеканалы считали 36% неэстонцев, то сегодня эта доля упала до 8%. «Так что можно сказать, что доверие людей к контенту, транслируемому на санкционных каналах, снизилось и санкции в этом плане принесли свои плоды», - считает Леэсманн.