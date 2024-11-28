После ограничения вещания российских телеканалов в Эстонии доля неэстонцев, которые считают их важным источником информации, значительно уменьшилась. Об этом Rus.Postimees рассказала эксперт по вопросам информационного общества Департамента защиты прав потребителей (TTJA) Грета Леэсманн. Она также прокомментировала возможность блокировки российских соцсетей на территории Эстонии.
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TTJA рассказал, в каком случае можно запретить в Эстонии российские соцсети
По данным TTJA, если в конце января 2022 года важными российские телеканалы считали 36% неэстонцев, то сегодня эта доля упала до 8%. «Так что можно сказать, что доверие людей к контенту, транслируемому на санкционных каналах, снизилось и санкции в этом плане принесли свои плоды», - считает Леэсманн.