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TTJA рассказал, в каком случае можно запретить в Эстонии российские соцсети

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Ограничение таких цифровых платформ как соцсети осложняется тем, что там есть и много легального контента.
Ограничение таких цифровых платформ как соцсети осложняется тем, что там есть и много легального контента. Фото: ZUMAPRESS.com/scanpix

После ограничения вещания российских телеканалов в Эстонии доля неэстонцев, которые считают их важным источником информации, значительно уменьшилась. Об этом Rus.Postimees рассказала эксперт по вопросам информационного общества Департамента защиты прав потребителей (TTJA) Грета Леэсманн. Она также прокомментировала возможность блокировки российских соцсетей на территории Эстонии.

По данным TTJA, если в конце января 2022 года важными российские телеканалы считали 36% неэстонцев, то сегодня эта доля упала до 8%. «Так что можно сказать, что доверие людей к контенту, транслируемому на санкционных каналах, снизилось и санкции в этом плане принесли свои плоды», - считает Леэсманн.

Весной 2022 года на территории Эстонии было запрещено вещание разжигающих ненависть и призывающих к войне российских пропагандистских телеканалов. Однако сейчас Россия активизировалась в прокачке своей пропаганды через интернет-каналы, перенося информационный контент из телевизора во Всемирную паутину: соцсети, созданные в РФ, в других странах не запрещены.

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