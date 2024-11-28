Не нарвитесь на штраф: изменены правила пользования парковкой центра культуры «Линдакиви»

«Изменения обусловлены прежде всего тем, что парковка предназначена для обслуживания посетителей «Линдакиви», действующего в помещениях центра кафе и павильона Ласнамяэ Дома искусства. Средняя продолжительность посещения этих заведений вполне укладывается в четырехчасовой лимит», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Во время пандемии парковаться на автостоянке за главным зданием «Линдакиви» могли бесплатно все жители. До и после пандемии парковаться можно было исключительно при наличии письменного разрешения районной управы.

«По понятным причинам парковочных мест вокруг нашего центра культуры не хватает. Поскольку возможности оборудовать новые парковочные места нет, мы стараемся предложить нашим посетителям более гибкие и удобные условия парковки на существующей за центром стоянке. Парковочные места у главного входа в здание предназначены для сотрудников центра и действующих в нем кружков по интересам», - сказал директор центра Марко Лыхмус.

С 29 ноября правила пользования парковкой за центром культуры «Линдакиви» изменятся - все желающие смогут бесплатно парковаться на автостоянке в течение четырех часов с парковочными часами. При отсутствии парковочных часов или в случае превышения отведенного на парковку времени у Таллиннской муниципальной полиции будет право оштрафовать владельца автомобиля. Парковка на въездной дороге на парковку по-прежнему будет запрещена.

Центр культуры «Линдакиви» - это подведомственное учреждение управы района Ласнамяэ, которое предлагает помещения и организует различные мероприятия и досуговую деятельность. Главное здание центра расположено по адресу ул. Я. Коорти, 22, а дом для кружков по интересам действует по адресу ул. Калевипоя, 10. В главном здании центра культуры открыто кафе CRAFT Kitchen cafe. В рабочие дни его можно посетить с 13 до 19 часов, вечером и на выходных - в соответствии с расписанием проходящих в центре мероприятий. Более подробную информацию можно найти на сайте ЦК «Линдакиви» www.lindakivi.ee.