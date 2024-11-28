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Редкий шанс: эстонский баскетболист получил уникальное приглашение на юношеский турнир Евролиги (1)

Перевод: Инна Мельникова
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Роман Авдеев.
Роман Авдеев. Фото: fiba.basketball

С начала 2000-х баскетбольная Евролига проводит юношеские турниры, в которых участвуют игроки до 18 лет. Параллельно с молодежными командами клубов четвертый год формируют команду, в которую приглашаются талантливые игроки со всей Европы. Одно из приглашений получил воспитанник баскетбольной школы Рейнара Халлика Роман Авдеев.

Накануне Авддев вместе с Халликом вылетел в Стамбул, где будет проводиться первый квалификационный турнир этого сезона.

«Приглашение поступило примерно месяц назад. Я сразу согласился, потому что это хорошая возможность. Роман так или иначе хочет везде играть. И получение такого приглашения было приятным сюрпризом», - сказал Халлик в интервью Postimees.

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