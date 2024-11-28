С начала 2000-х баскетбольная Евролига проводит юношеские турниры, в которых участвуют игроки до 18 лет. Параллельно с молодежными командами клубов четвертый год формируют команду, в которую приглашаются талантливые игроки со всей Европы. Одно из приглашений получил воспитанник баскетбольной школы Рейнара Халлика Роман Авдеев.