Новый завод в Финляндии будет производить дроны для Украины

Целью создания завода является быстрое увеличение производственных мощностей для беспилотников, используемых в боях в Украине, а также создание промышленного производства дронов в Финляндии и Европе. Массовое производство дронов начнется в начале 2025 года.

«Потребность в технологиях и производственных мощностях для дронов огромна. Дроны будут поставляться не только в Украину, но и в страны Европейского союза и НАТО. Они будут использоваться для обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в гражданской, оборонной и безопасности сферах», - пояснил генеральный директор Summa Defence Юсси Холопайнен.

Первый завод по производству дронов является стратегической инвестицией, в рамках которой Summa Defence создает дочернюю компанию Summa Drones. Summa Drones, в свою очередь, совместно с украинскими партнерами создаст в Финляндии совместное предприятие, в котором Summa Drones будет иметь контрольный пакет акций. Среди украинских компаний, участвующих в проекте, - Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. В будущем Summa Drones будет производить не только беспилотники и летающие дроны, но также наземные и морские дроны.

«Совместное предприятие укрепит стратегическую позицию компании Summa Defence, а дроны, которые уже доказали свою важность и стратегическую роль в Украине, будут играть ключевую роль в защите критической инфраструктуры, а также в спасательных операциях. Перенос производства в Финляндию усилит обеспечение бесперебойности поставок как для Украины, так и для международного рынка», - уточнил Холопайнен.

Помимо этого, в Summa Defence отметили, что в настоящее время завершают переговоры по приобретению нескольких компаний в области технологий безопасности и обороны.

Неделю назад стало известно, что Украина будет закупать вооружение для обороны у Эстонии. Для этого министр обороны Ханно Певкур и министр обороны Украины Рустем Умеров подписали меморандум об оборонных закупках. Сообщалось, что меморандум создает основу для «организации вооруженными силами Украины закупок у эстонской оборонной промышленности в соответствии с военными потребностями Украины».