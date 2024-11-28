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Лизинг автомобилей бьет рекорды

Редактор: rus.postimees.ee
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Фото статьи
Фото: Raigo Pajula / Postimees

Перед введением автоналога в автосалонах наблюдается ажиотажный спрос – все спешат купить автомобиль до следующего года, пишет dv.ee.

Спрос достиг пика в октябре, когда объемы лизинга установили исторический рекорд.

В октябре жители Эстонии взяли в лизинг автомобилей на 48 миллионов евро. Это на 26,8% больше, чем в сентябре, и на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Банка Эстонии.

По данным объединения автодилеров, в октябре было продано 2673 новых легковых автомобиля, что на 55% превысило октябрьские продажи прошлого года.

Читайте подробнее на dv.ee.

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