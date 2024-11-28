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В Эстонии при оформлении ВНЖ запретят подавать документы на русском языке (3)

Обновлено 28 ноября 2024, 13:55
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Флаги Эстонии и России на границе в Нарве.
Флаги Эстонии и России на границе в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

МВД подготовило законопроект, изменяющий Закон об иностранцах. Помимо запрета на русский язык при подаче документов, предлагается ввести требование: обязательное знание эстонского языка в случае оформления постоянного вида на жительство. Кроме того, уточняется определение «постоянно проживающего в Эстонии иностранца».

Проект закона о внесении изменений в Закон об иностранцах и других связанных с ним законах (эффективность миграционных процедур) подготовлен Министерством внутренних дел.

«В закон вносятся поправки с целью модернизации миграционных процедур и усиления контроля за миграцией», - сказано в сообщении на сайте правительства Эстонии.

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