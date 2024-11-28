Флаги Эстонии и России на границе в Нарве.

МВД подготовило законопроект, меняющий Закон об иностранцах. Помимо запрета на русский язык при подаче документов, предлагается ввести обязательное знание эстонского языка при оформлении ВНЖ для постоянного проживания. Кроме того уточняется определение «постоянно проживающего в Эстонии иностранца».