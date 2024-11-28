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В Эстонии запретят подачу документов на русском языке при оформлении ВНЖ (3)

Обновлено 28 ноября 2024, 13:55
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Флаги Эстонии и России на границе в Нарве.
Флаги Эстонии и России на границе в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

МВД подготовило законопроект, меняющий Закон об иностранцах. Помимо запрета на русский язык при подаче документов, предлагается ввести обязательное знание эстонского языка при оформлении ВНЖ для постоянного проживания. Кроме того уточняется определение «постоянно проживающего в Эстонии иностранца».

Проект закона о внесении изменений в Закон об иностранцах и других связанных с ним законах (эффективность миграционных процедур) подготовлен Министерством внутренних дел.

«В закон вносятся поправки с целью модернизации миграционных процедур и усиления контроля за миграцией», - сказано в сообщении на сайте правительства Эстонии.

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