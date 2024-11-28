МВД подготовило законопроект, меняющий Закон об иностранцах. Помимо запрета на русский язык при подаче документов, предлагается ввести обязательное знание эстонского языка при оформлении ВНЖ для постоянного проживания. Кроме того уточняется определение «постоянно проживающего в Эстонии иностранца».
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В Эстонии запретят подачу документов на русском языке при оформлении ВНЖ (3)
Проект закона о внесении изменений в Закон об иностранцах и других связанных с ним законах (эффективность миграционных процедур) подготовлен Министерством внутренних дел.