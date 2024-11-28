В ближайшую субботу, 30 ноября, в 11 часов утра Центр компетенции по физической активности проводит в Таллинне поход для укрепления психического здоровья. Цель - привлечь внимание мужчин к необходимости поддерживать психическое и физическое здоровье. Как показывают исследования, сами они не склонны признавать наличие у себя психологических проблем.
Мужчины в Эстонии отправятся в поход за психическим здоровьем
Поход стартует от северо-восточной парковки тропы здоровья Нымме-Харку (Тяхеторни, 54, Таллинн). Его цель - привлечь внимание мужчин к необходимости поддерживать психическое и физическое здоровье с помощью ежедневной и простой физической активности. Поход возглавит телеведущий и энтузиаст здорового образа жизни Кайдор Кахар. В походе также примет участие легкоатлет и олимпийский чемпион Эрки Ноол, который поделится с участниками похода несложными приемами, которые помогут увеличить количество минут физической активности в день, и покажет не требующие особой подготовки упражнения для улучшения физической формы. Во время похода психиатр Маргус Лыокене расскажет о возможностях поддержания психического здоровья и даст свои рекомендации.
Из исследования психического здоровья населения, проведенного Институтом развития здоровья и Тартуским университетом в 2020–2022 гг., следует, что проблемы с психическим здоровьем у мужчин возникают немного реже, чем у женщин, но при этом мужчины в 2-3 раза чаще женщин страдают от зависимостей, а это может указывать на то, что мужчины пытаются бороться с депрессией собственными силами и с помощью доступных им средств.
«Если 93% мужчин сразу понимают, что с их физическим здоровьем что-то не так, то в случае с психическим здоровьем этот показатель составляет только 71%», - указывает психиатр Маргус Лыокене на статистику, полученную в результате исследования. Лыокене также отмечает, что при появлении проблем со здоровьем поиск помощи в значительной степени зависит от убеждений, связанных с мужественностью. 61% принявших участие в исследовании мужчин заявили, что они испытывают дискомфорт из-за необходимости обращаться за помощью, а 68% ответивших признались, что им не нравится говорить о своих чувствах.
«Существует прямая связь между психологическим благополучием и физической активностью, что подтверждает выражение "в здоровом теле здоровый дух"», - отмечает научный консультант Центра компетенции по физической активности Хенек Томсон. Он добавляет, что движение оказывает моментальное воздействие на наше тело и мозг, то есть улучшает кровоснабжение. Благодаря усиленному кровоснабжению из мозга быстрее выводятся токсины, а также растет активность между нервными клетками мозга, в результате чего мы чувствуем себя бодрыми, улучшается наша работоспособность и повышается концентрация внимания.
«Во время физической активности человек чувствует себя более радостным и счастливым, потому что в мозге высвобождаются эндорфины и нейромедиаторы, которые помогают сократить и предотвратить нарушения настроения и тревожные расстройства», - добавил Хенек Томсон.
Руководитель отдела услуг в сфере психического здоровья Кассы здоровья Хелис Ояла отметила, что хотя поведенческие факторы риска и играют важную роль для нашего здоровья, стоит помнить о том, что физическое и душевное здоровье держится на трех столпах: здоровый сон, сбалансированное питание и регулярная физическая активность. Наравне с этими тремя факторами, которые помогают сохранять психическое здоровье, Ояла также указывает на важность повышения индивидуальной и общественной осведомленности о том, как распознать первые признаки тревожности или депрессии у себя и своих близких.
«На ухудшение психического здоровья люди в большинстве случаев реагируют только тогда, когда они уже совсем запутались и не в состоянии самостоятельно выбраться из этого состояния. Поэтому важно рассказывать о том, как можно ежедневно поддерживать свое психическое здоровье и предотвращать проблемы - одной из возможностей для этого является физическая активность на свежем воздухе», - добавляет Ояла.