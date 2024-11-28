Мужчины в Эстонии отправятся в поход за психическим здоровьем

«Существует прямая связь между психологическим благополучием и физической активностью, что подтверждает выражение "в здоровом теле здоровый дух"», - отмечает научный консультант Центра компетенции по физической активности Хенек Томсон. Он добавляет, что движение оказывает моментальное воздействие на наше тело и мозг, то есть улучшает кровоснабжение. Благодаря усиленному кровоснабжению из мозга быстрее выводятся токсины, а также растет активность между нервными клетками мозга, в результате чего мы чувствуем себя бодрыми, улучшается наша работоспособность и повышается концентрация внимания.

Физическое и душевное здоровье держится на трех столпах: здоровый сон, сбалансированное питание и регулярная физическая активность. Фото: freepik.com

«Во время физической активности человек чувствует себя более радостным и счастливым, потому что в мозге высвобождаются эндорфины и нейромедиаторы, которые помогают сократить и предотвратить нарушения настроения и тревожные расстройства», - добавил Хенек Томсон.

Руководитель отдела услуг в сфере психического здоровья Кассы здоровья Хелис Ояла отметила, что хотя поведенческие факторы риска и играют важную роль для нашего здоровья, стоит помнить о том, что физическое и душевное здоровье держится на трех столпах: здоровый сон, сбалансированное питание и регулярная физическая активность. Наравне с этими тремя факторами, которые помогают сохранять психическое здоровье, Ояла также указывает на важность повышения индивидуальной и общественной осведомленности о том, как распознать первые признаки тревожности или депрессии у себя и своих близких.

«На ухудшение психического здоровья люди в большинстве случаев реагируют только тогда, когда они уже совсем запутались и не в состоянии самостоятельно выбраться из этого состояния. Поэтому важно рассказывать о том, как можно ежедневно поддерживать свое психическое здоровье и предотвращать проблемы - одной из возможностей для этого является физическая активность на свежем воздухе», - добавляет Ояла.