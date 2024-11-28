Европарламент призвал к новым выборам в Грузии

Об этом говорится в принятой в четверг, 28 ноября, резолюции «Усугубление кризиса демократии в Грузии после недавних парламентских выборов и предполагаемых фальсификаций на выборах». За ее принятие проголосовали 444 депутата, против - 72 при 82 воздержавшихся.

«Поскольку легитимность голосования серьезно подорвана масштабами нарушений, международное сообщество не должно признавать результаты выборов, - указано в документе. - Поэтому Европарламент отвергает любое признание парламентских выборов и призывает провести их повторно в течение года, причем процесс должен проходить в улучшенной избирательной среде независимой и беспристрастной избирательной администрацией, под тщательным международным наблюдением, чтобы обеспечить действительно справедливый и прозрачный избирательный процесс».

Европарламент - за санкции против премьера Грузии и партийных лидеров

Далее Европарламент призвал Европейский союз ввести персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров Грузии, «ответственных за откат от демократии, нарушения избирательных законов и стандартов, административные злоупотребления и неправомерное использование государственных институтов».

В их числе указываются премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.

В санкционные списки ЕС также предлагается внести грузинских судей, выносящих политически мотивированные приговоры. Евродепутаты повторно призвали к санкциям в отношении грузинского олигарха Бидзины Иванишвили «за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии и за действия против конституционно заявленных интересов страны, включая усилия по восстановлению сферы влияния России на страну». Персональные санкции предполагают заморозку всех активов на территории Евросоюза и запрет на въезд.

Возможность приостановки безвиза

Кроме того, Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС пересмотреть безвизовый статус Грузии с возможностью его приостановки, «если будет сочтено, что стандарты Евросоюза в области демократического управления и свобод не соблюдаются».

«Не реагируя на искреннюю обеспокоенность в обществе и доклады местных и международных наблюдателей, власти Грузии намеренно ведут страну на грань внутриполитического кризиса и состояния международной изоляции от демократических партнеров Грузии», - заявили евродепутаты.