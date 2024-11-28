Большой скандал в России: за «помощь в футбольном судействе» брали миллионы

Накануне губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета по делам физкультуры и спорта заявил, что «Крылья Советов» попросили выделить им 36 млн рублей (более 300 000 евро) в связи с тем, что «задолжали за помощь в судействе».

Слова губернатора, который также отметил, что «рынок составляет примерно 500 млн рублей и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона», услышали в том числе премьер-министр Мишустин и один из помощников Путина Алексей Дюмин.

В российских футбольных кругах на это немедленно отреагировали и потребовали расследования от правоохранительных органов, сообщают российские СМИ.

Губернатор также опубликовал видео своего выступления в социальных сетях.

Федорищев рассказал, что о долге два месяца назад ему сообщил один из функционеров футбольного клуба.

«Он сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитывайте за «Крылья». Вот у нас есть еще один долг - это порядка 36 млн рублей». Я у него спросил: «А на что?» Он сказал: «Вы знаете, я не могу вам сказать, потому что преступление». В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», - передает слова Федорищева портал RBC.

При этом губернатор сказал, что не считает, что весь судейский корпус замешан в коррупции, скорее всего, речь идет об отдельных людях.