В российском спорте разгорелся большой скандал после того, как губернатор Самарской области раскрыл крупную схему взяточничества в футболе.
Большой скандал в России: за «помощь в футбольном судействе» брали миллионы
Накануне губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета по делам физкультуры и спорта заявил, что «Крылья Советов» попросили выделить им 36 млн рублей (более 300 000 евро) в связи с тем, что «задолжали за помощь в судействе».
Слова губернатора, который также отметил, что «рынок составляет примерно 500 млн рублей и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона», услышали в том числе премьер-министр Мишустин и один из помощников Путина Алексей Дюмин.
В российских футбольных кругах на это немедленно отреагировали и потребовали расследования от правоохранительных органов, сообщают российские СМИ.
Губернатор также опубликовал видео своего выступления в социальных сетях.
Федорищев рассказал, что о долге два месяца назад ему сообщил один из функционеров футбольного клуба.
«Он сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитывайте за «Крылья». Вот у нас есть еще один долг - это порядка 36 млн рублей». Я у него спросил: «А на что?» Он сказал: «Вы знаете, я не могу вам сказать, потому что преступление». В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», - передает слова Федорищева портал RBC.
При этом губернатор сказал, что не считает, что весь судейский корпус замешан в коррупции, скорее всего, речь идет об отдельных людях.