Анализ: в столице какой балтийской страны жилье более доступно для средней семьи

Падение процентных ставок поддерживает продолжающееся улучшение доступности и спроса на жилье.

Покупатели жилья ищут альтернативу новостройкам на вторичном рынке

Число сделок с квартирами на вторичном рынке Таллинна в третьем квартале было выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также первым и вторым кварталами этого года. При этом рынок новостроек все еще находился в упадке – бронирований было меньше, чем в первом и втором кварталах этого года, но несколько больше, чем год назад.

Доля новостроек во всех сделках осталась на самом низком уровне за последние десять лет. Если в 2016–2019 и 2022–2023 годах сделки с новостройками Таллинна составляли в среднем четверть, то в третьем квартале они составили лишь 12 процентов от всех сделок.

Высокий уровень цен на новостройки заставил покупателей жилья искать альтернативы на вторичном рынке. Более подробная статистика показывает, что доля сделок с относительно новыми и более дорогими квартирами на вторичном рынке в третьем квартале была выше, чем в среднем за предыдущие два года.