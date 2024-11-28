Белый медведь Распутин, которому на прошлой неделе исполнилось 17 лет, в четверг отправился в датский зоопарк Ольборга, чтобы там встретиться с новой подругой.
Галерея ⟩ Белый медведь Распутин отправился из Таллиннского зоопарка в Данию
В четверг из Ольборга в Таллинн также прибывают две молодых белых медведицы — сестры Инук и Имак. Белая медведица Фрида остается в Таллиннском зоопарке.
Белый медведь Распутин (сокращенно Распи), родился 19 ноября 2007 года в Московском зоопарке. В возрасте одного года он был перевезен в Нюрнбергский зоопарк в Германии, чтобы стать партнером для родившейся там молодой самки Флоке.
В 2010 году они вместе отправились в морской парк Антиб во Франции, где Флоке родила два помета белых медвежат: одного медвежонка в 2014 году и троих в 2019 году, после чего условия содержания медведя-самца стали тесными. Поэтому Распутину пришлось на 10 месяцев переехать в Йоркширский природный парк в Англии, прежде чем было решено, что его новой подругой станет Фрида, а его новым домом станет Таллиннский зоопарк. Распи прибыл в Таллинн 20 ноября 2020 года.
Популяцией белых медведей в зоопарках мира управляет координатор вида, который оценил Фриду и Распутина как совместимых особей, несущих ценные гены.
«Гены Распутина очень важны, потому что и его отец Унтай и мать Мурма происходят из дикой природы. Они были скрещены в Московском зоопарке, где у них родился Распутин», - сказала старший куратор зоопарка Елена Семенова.
Отец Фриды тоже был родился в дикой природе. Ожидалось, что в случае удачного спаривания белые медведи Таллиннского зоопарка произведут на свет потомство с очень хорошими качествами. Фрида и Распи отлично поладили и спаривались в течение трех сезонов размножения — в 2021, 2022 и 2023 году, но, к сожалению, родившиеся детеныши не выжили.
По словам зоолога Ольборгского зоопарка Теи Луманд Фаддерсбёлл, белые медведицы, которые прибудут в Таллинн, очень любопытные и игривые. Инук меньше и более застенчивая, но любит копать, поэтому часто бывает перепачкана в земле. Когда она был маленькой, она совсем не хотела заходить в воду и до сих пор заходит в воду только если туда бросить еду. Имак крупнее и очень любит плавать, она всегда берет в воду все свои игрушки и еду.
Вскоре после прибытия молодых белых медведиц перевезут в открытый вольер, где 4 декабря отпразднуют их пятый день рождения. Они будут жить в Таллинне до достижения ими возраста размножения. Затем им найдут пару в другом зоопарке, куда они отправятся, чтобы обзавестись крошечными белыми медвежатами.
«Не исключено, что в будущем мы сможем оставить одну из них в Таллиннском зоопарке и спарить ее с самцом белого медведя здесь. Может быть, даже с Распутиным, который уже так хорошо нам знаком», - сказал директор зоопарка Каупо Хейнма. Самки белых медведей обычно готовы к родам в возрасте пяти-шести лет, так что две молодых белых медведицы проживут здесь не менее года, прежде чем координатор вида белых медведей примет решение.
В дикой природе проживает около 26 000 белых медведей, а в зоопарках — около 1650. Из них 734 самца и 822 самки. За последние 12 месяцев в зоопарках по всему миру родилось около 16 белых медвежат.