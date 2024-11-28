Галерея Белый медведь Распутин отправился из Таллиннского зоопарка в Данию

По словам зоолога Ольборгского зоопарка Теи Луманд Фаддерсбёлл, белые медведицы, которые прибудут в Таллинн, очень любопытные и игривые. Инук меньше и более застенчивая, но любит копать, поэтому часто бывает перепачкана в земле. Когда она был маленькой, она совсем не хотела заходить в воду и до сих пор заходит в воду только если туда бросить еду. Имак крупнее и очень любит плавать, она всегда берет в воду все свои игрушки и еду.

Вскоре после прибытия молодых белых медведиц перевезут в открытый вольер, где 4 декабря отпразднуют их пятый день рождения. Они будут жить в Таллинне до достижения ими возраста размножения. Затем им найдут пару в другом зоопарке, куда они отправятся, чтобы обзавестись крошечными белыми медвежатами.

«Не исключено, что в будущем мы сможем оставить одну из них в Таллиннском зоопарке и спарить ее с самцом белого медведя здесь. Может быть, даже с Распутиным, который уже так хорошо нам знаком», - сказал директор зоопарка Каупо Хейнма. Самки белых медведей обычно готовы к родам в возрасте пяти-шести лет, так что две молодых белых медведицы проживут здесь не менее года, прежде чем координатор вида белых медведей примет решение.

В дикой природе проживает около 26 000 белых медведей, а в зоопарках — около 1650. Из них 734 самца и 822 самки. За последние 12 месяцев в зоопарках по всему миру родилось около 16 белых медвежат.