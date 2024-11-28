Путин также отметил, что Россия продолжит, как он выразился, «боевые испытания» ракет в ответ на действия Украины, в частности, на удары ВСУ дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям. По словам российского президента, Генштаб и Минобороны подбирают цели для ударов «Орешником» по территории противника.

По словам Путина, у России сейчас есть несколько готовых к использованию ракет типа «Орешник». При этом он заявил, что уже началось серийное производство таких ракет, хотя всего несколько дней назад на встрече с разработчиками системы он только давал указание начать такое производство. Всего в России, по словам Путина, производится в 10 раз больше ракет, чем в странах НАТО.

Эксперты изучают имеющуюся информацию о российской ракетной системе, которую Путин назвал «Орешником» Главное управление разведки предположило, что речь идёт о ракетной системе «Кедр», создание которой российские военные анонсировали в конце 2010-х годов. Звучали и предположения, что «Орешник» создан на базе межконтинентального баллистического ракетного комплекса «Рубеж».

Эксперты отмечают, что подобные ракеты - действительно трудная цель для ПВО, однако израильская система Arrow 3 и американская SM-3 Block 2A могли бы их перехватить. Однако у Украины подобных систем сейчас нет.