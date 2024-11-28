Таллиннский ботанический сад отмечает в это воскресенье свое 63-летие

Ботанический сад предлагает посетителям возможность прогуляться вместе с гидами по вечнозеленым лесам Средиземноморья, а также познакомиться с уникальными растениями Австралии и Новой Зеландии. Прогулки, которые будут проводиться каждый час – в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00, - перенесут посетителей в пустыни и тропические леса Америки и Африки. Экскурсии проведут Урмас Лаансоо, Тийа Яанус и Криста Каур.

С 11:00 до 15:00 можно исследовать растительный мир с помощью микроскопа, а с 12:00 до 14:00 всех желающих - и взрослых, и детей - приглашают на мастер-классы по созданию гербарных листов и картин из засушенных растений. Мастер-класс проведет куратор гербария Таллиннского ботанического сада Мерлин Паюр.

Все экскурсии и мастер-классы пройдут в Пальмовом доме Таллиннского ботанического сада. Участие по обычному билету.

Таллиннский ботанический сад - это созданное в 1961 году научное, образовательное и культурное учреждение, где занимаются охраной и популяризацией царства растений. Таллиннский ботанический сад расположен на участке площадью 40 га в долине реки Пирита, на его открытой территории и в оранжереях произрастает около 9000 наименований растений.