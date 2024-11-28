Вице-мэр Таллинна нанял советника по партийной линии: «Эта должность изначально политическая»

Оя объяснил, что такие должности существуют в государственном секторе, добавив, что в Эстонии их гораздо меньше по сравнению с другими странами. «Конкретно в Таллинне это ограничивается горуправой и его советниками. Я не считал точно, но у половины моих коллег советниками являются люди из их партий. У меня до сих пор советники были в основном внепартийные, теперь же это Тарво, который действительно связан с партией», - сказал Оя.