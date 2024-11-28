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Вице-мэр Таллинна нанял советника по партийной линии: «Эта должность изначально политическая»

Перевод: Сергей Светлов
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Вице-мэр Таллинна по вопросам культуры Каарель Оя нанял в качестве советника своего однопартийца Тарво Сармета.
Вице-мэр Таллинна по вопросам культуры Каарель Оя нанял в качестве советника своего однопартийца Тарво Сармета. Фото: Sander Ilvest

Вице-мэр Таллинна по вопросам культуры Каарель Оя (Социал-демократическая партия) взял на работу в качестве советника однопартийца Тарво Сармета. «Должность моего советника политическая», - признал Оя, объяснив, что ему требуется помощник для работы с новыми проектами в области спорта и правопорядка.

Путешественник и предприниматель Тийт Пруули поднял в социальных сетях вопрос о пищевой цепочке и партийной линии в Таллиннской городской администрации, на что ответил сам вице-мэр Каарель Оя: «Должность моего советника политическая».

Оя объяснил, что такие должности существуют в государственном секторе, добавив, что в Эстонии их гораздо меньше по сравнению с другими странами. «Конкретно в Таллинне это ограничивается горуправой и его советниками. Я не считал точно, но у половины моих коллег советниками являются люди из их партий. У меня до сих пор советники были в основном внепартийные, теперь же это Тарво, который действительно связан с партией», - сказал Оя.

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