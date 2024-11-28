В грузинской политике много (бывших) спортсменов, занимающих высокие посты, один из них выдвинут на пост президента страны.
Президентом Грузии может стать бывший футболист «Манчестер Сити»
СМИ сообщают, что победившая на выборах партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост президента известного футболиста Михаила Кавелашвили.
Он является депутатом парламента Грузии с 2016 года. Сейчас кандидату 53 года и с высокой вероятностью президентом Грузии станет именно он.
«Я уверен, что Кавелашвили полностью восстановит достоинство президентского института, которое было у него временно отобрано», - заявил почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.
В свое время Кавелашвили выступал за клубы «Локомотив» (Тбилиси), «Динамо» (Тбилиси), МЦОП (Тбилиси), «Иберия» (Тбилиси), «Спартак-Алания», «Манчестер Сити», «Грассхоппер» (Цюрих), «Цюрих», «Люцерн», «Сьон», «Арау», «Базель».