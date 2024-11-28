Президентом Грузии может стать бывший футболист «Манчестер Сити»

СМИ сообщают, что победившая на выборах партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост президента известного футболиста Михаила Кавелашвили.

Он является депутатом парламента Грузии с 2016 года. Сейчас кандидату 53 года и с высокой вероятностью президентом Грузии станет именно он.

«Я уверен, что Кавелашвили полностью восстановит достоинство президентского института, которое было у него временно отобрано», - заявил почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

В свое время Кавелашвили выступал за клубы «Локомотив» (Тбилиси), «Динамо» (Тбилиси), МЦОП (Тбилиси), «Иберия» (Тбилиси), «Спартак-Алания», «Манчестер Сити», «Грассхоппер» (Цюрих), «Цюрих», «Люцерн», «Сьон», «Арау», «Базель».