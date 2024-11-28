Шестимесячный Euribor в среду по сравнению со вторником вырос на 0,018 процентных пункта до отметки 2,694 процента.
Шестимесячный Euribor вырос до отметки 2,694 процента
Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ). Европейский центральный банк по итогам заседания 17 октября 2024 года снизил ставку по депозитам на 25 базисных пунктов - до 3,25%.
Совет решил с 23 октября утвердить ставку по депозитам на уровне 3,25 процента, процентную ставку по основным операциям рефинансирования - 3,40 процента, а ставку маржинальной кредитной линии - 3,65 процента.