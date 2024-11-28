Шестимесячный Euribor вырос до отметки 2,694 процента

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ). Европейский центральный банк по итогам заседания 17 октября 2024 года снизил ставку по депозитам на 25 базисных пунктов - до 3,25%.