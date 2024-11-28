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Olerex окончательно признан виновным в нарушении требований при продаже топлива

Перевод: Сергей Светлов
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Государственный суд окончательно признал Olerex виновным.
Государственный суд окончательно признал Olerex виновным. Фото: Sille Annuk

Решением Государственного суда вступило в силу постановление Департамента окружающей среды, которое признало Olerex виновным в выводе на рынок недостаточного количества биотоплива в 2022 году. Второе подряд нарушение требований о доле биотоплива обернулось для компании крупным штрафом в размере 300 000 евро.

Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра отметил, что требование о доле биотоплива направлено на повышение экологичности топливного сектора.

«Требование предлагать потребителям топливо из возобновляемых источников наряду с ископаемыми видами топлива введено для смягчения последствий изменения климата и повышения экологичности топливной отрасли, которая оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Сегодняшнее решение Государственного суда подтверждает, что Департамент окружающей среды идет в правильном направлении в обеспечении исполнения этих требований», - сказал Вакра.

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