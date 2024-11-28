Решением Государственного суда вступило в силу постановление Департамента окружающей среды, которое признало Olerex виновным в выводе на рынок недостаточного количества биотоплива в 2022 году. Второе подряд нарушение требований о доле биотоплива обернулось для компании крупным штрафом в размере 300 000 евро.
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Olerex окончательно признан виновным в нарушении требований при продаже топлива
Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра отметил, что требование о доле биотоплива направлено на повышение экологичности топливного сектора.