Olerex окончательно признан виновным в нарушении требований при продаже топлива

«Требование предлагать потребителям топливо из возобновляемых источников наряду с ископаемыми видами топлива введено для смягчения последствий изменения климата и повышения экологичности топливной отрасли, которая оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Сегодняшнее решение Государственного суда подтверждает, что Департамент окружающей среды идет в правильном направлении в обеспечении исполнения этих требований», - сказал Вакра.