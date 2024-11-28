В Австралии приняли закон о запрете детям младше 16 лет пользоваться соцсетями

Сейчас в Австралии тестируется система проверки возраста пользователей соцсетей. На пресс-конференции премьер-министр отметил, что чрезмерное использование социальных сетей наносит вред детям. Он указал на риски для психического и физического здоровья, в частности подчеркнув проблемы, связанные с нереалистичными изображениями женского тела, которые оказывают негативное влияние на девочек, и распространением женоненавистнического контента, нацеленного на мальчиков.

Законопроект не предусматривает исключений для подростков, уже имеющих аккаунты в социальных сетях, даже с разрешения родителей. Под ограничения попадут такие платформы, как Instagram, Facebook, X и TikTok. Министр связи Австралии Мишель Роуленд добавила, что, вероятно, под действие закона попадет и YouTube.

Digital Industry Group, представляющая интересы компаний Meta, TikTok, X и Google, заявила, что такая мера может подтолкнуть подростков к использованию нерегулируемых частей интернета. «Запрет на доступ подростков к цифровым платформам - это ответ XX века на вызовы XXI века», - подчеркнула генеральный директор группы Сунита Бозе. Представители самих X, Instagram и Facebook не ответили на запросы Reuters о комментариях, TikTok отказался от комментариев.

Законопроект является одной из самых строгих инициатив по ограничению доступа к социальным сетям в мире. Он предполагает использование биометрии или государственной идентификации для проверки возраста, что ранее не применялось ни в одной юрисдикции.

В других странах также существуют возрастные ограничения. В США действует запрет на сбор данных детей младше 13 лет, что побудило социальные сети ввести возрастные ограничения на регистрацию. В прошлом году Франция предложила запретить регистрацию в соцсетях для детей младше 15 лет без согласия родителей.

В России в ноябре 2024 года президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Рахман Янсуков выступил с инициативой запретить доступ к соцсетям детям младше 14 лет. Однако в Государственной думе ее не поддержали.