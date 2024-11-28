На этой неделе после продолжительной болезни ушел из жизни эстонский спортивный журналист Геннадий Медведев: прощание с ним пройдет в субботу, 30 ноября, в 14:00 в часовне на столичном кладбище Лийва, пишет Rus.ERR.
Ушел из жизни спортивный журналист Геннадий Медведев
Геннадий Медведев родился 17 октября 1960 года в Таллинне. Окончил в 1978 году 14-ю среднюю школу в Таллине, а в 1988 году факультет журналистики Ленинградского государственного университета.
Профессиональную карьеру начинал в газете «Молодежь Эстонии», также работал в изданиях «День за Днем», «Вести» и других СМИ. Последним его местом работы был портал Rus.Delfi.