Российская экономика перемалывает огромные ресурсы на производство продукции, которая по большей части уничтожается на поле боя. Публицист Андрей Кузичкин пишет, что эта ситуация грозит экономике сильным перегревом. Чтобы покрыть убытки, Центробанк печатает деньги и ослабляет курс рубля, и быстрая инфляция - неизбежное следствие этого.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Экономика России находится на грани нервного срыва
Во второй половине ноября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила перед депутатами Госдумы России с докладом об основных направлениях денежно-кредитной политики страны. Выступление госпожи Набиуллиной было полно оптимизма, а главным тезисом стало заявление о намерении твердо следовать курсом монетарной политики и добиться снижения инфляции с текущих 9% до 4% в следующем году.
С этой целью Центробанк России повысил ключевую ставку до рекордных 21% и не исключает, что в декабре эта ставка вырастет дополнительно. Задача - охладить перегретую экономику страны, привести в соответствие спрос и предложение в промышленности, уменьшить объем денег в финансовой системе. При этом Эльвира Набиуллина ни разу не упомянула, что российская экономика оказалась в таких непростых условиях именно из-за развязанной против Украины войны. А санкции Запада осторожно называла «шоком».
В борьбе с избытком денег возможно даже замораживание вкладов населения, хотя Набиуллина эту информацию опровергла, но дыма, как известно, без огня не бывает. А как сгорают деньги вкладчиков в России, мы уже видели. И хотя статистика в России много лжет и скрывает, давайте попробуем оценить по разным источникам реальное положение дел в России.
Нефтегазовая подушка безопасности путинского режима
Некоторые эксперты полагают (например, Олег Буклемишев, Московский госуниверситет), что в России утвердились признаки «военного кейнсианства» - политики, для которой характерно фискальное стимулирование экономики посредством неизбежных расходов государства на оборону. Такая политика имеет краткосрочные позитивные эффекты, но вредит стратегическому развитию.
Недавно Госдума России утвердила основные параметры бюджета страны на 2025 год: согласно документу, доходы должны составить 40,3 трлн рублей /383 млрд евро (здесь и далее курс 1 евро =105 рублей), расходы - 395 млрд евро. Расходы на оборону увеличатся на 27% и составят 126 млрд евро или более 30% бюджетных расходов, впервые в истории современной России превысив социальные расходы. При этом 30% бюджетных расходов засекречены. Вопрос: откуда же путинский режим берет деньги на войну?
Удивительно, но факт: несмотря на жесткие санкции против нефтегазовой отрасли России поступления от продажи нефти в российский бюджет стабильны. Так, объем доходов бюджета в январе-сентябре 2024 года составил 250 млрд евро, что на 33% выше показателя за аналогичный период 2023 г.
Нефтегазовые доходы за девять месяцев увеличились в 1,5 раза и превысили 80 млрд евро. При этом на 30% выросли также доходы в отраслях, не связанных с добычей энергоресурсов. Промышленный рост в России составляет около 4%. Но если оценить структуру роста, то окажется, что в лидерах - выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 40%); производство готовых металлических изделий (+30%); производство лекарственных средств и материалов (+20%); производство автотранспортных средств (+20%).
То есть все эти отрасли связаны с войной: производятся дроны, системы наведения, танки, ракеты, тяжелый транспорт для фронта и медикаменты для военных госпиталей. Предприятия оборонной промышленности работают в России в три смены. Под производственные цеха переоборудуют торговые центры и предприятия пищевой промышленности. 90% выпускаемой продукции производится по государственному заказу и финансируется из федерального бюджета.
Однако государство оплачивает заказ по фиксированной цене и это существенно снижает рентабельность оборонных предприятий. Но это далеко не все проблемы, связанные с переводом российской экономики на военные рельсы.
Дорогие деньги
Российская экономика перемалывает огромные ресурсы на производство продукции, которая по большей части уничтожается на поле боя. Чтобы покрыть убытки, Центробанк вынужден печатать деньги и ослаблять курс рубля. Инфляция - неизбежное следствие такой политики.
У российской инфляции есть четыре основных источника: резкий рост зарплат (средняя зарплата 820 евро, в оборонном секторе - до 3000 евро) из-за дефицита кадров и высокой конкуренции за рабочую силу на рынке труда; резкий рост доходов за счет «военных» выплат населению; высокий спрос на промышленную продукцию оборонного значения; рост цен из-за роста издержек на рабочую силу и логистику при доставке товаров из-за рубежа.
Это вынудило Центробанк России повысить ключевую ставку до 21%. Одновременно была отменена льготная ипотека для приобретения жилья и промышленная ипотека для новых проектов. Ставка жилищной ипотеки выросла с 7% до 28%. В результате спрос на жилье в российских регионах обвалился на величину от 30% до 70% процентов. Это, в свою очередь, скоро приведет к падению объемов строительства и к сокращению производства строительных материалов.
Выдача потребительских кредитов, не обеспеченных залогом, также сократилась на 70%. Инвесторы предпочитают хранить деньги на счетах в коммерческих банках. Отток средств из промышленного сектора в банковский чреват катастрофой национальной экономики. Так, крупнейший производитель автомобилей в России АвтоВАЗ прогнозирует падение продаж на 30%. Производство грузовых автомобилей уже сократилось на 42%. Пессимизм в бизнес-среде усилился и достиг минимума за последние 10 лет.
Ухудшилось финансовое благополучие даже промышленных гигантов. Например, акции «Газпрома» за 16 лет подешевели на 91%. Повышение налога на прибыль угрожает такой компании, как «Транс нефть», для которой ставки налогов вырастут с 20% до 40 %. Это уже привело к падению акций компании на 6%.
Российский рынок акций в целом нестабилен: на фоне оптимистического выступления Эльвиры Набиуллиной он обвалился на 4%. Возможно, ударили по рынку акций и ракеты ATACMS, запущенные Украиной по Брянской области России. Нужно констатировать и то, что любимая игрушка Путина - импортзамещение - практически не работает.
Недавно ИИ оценил использование импортных изделий и технологий в 1000 наименований российской продукции. Оказалось, что импортные компоненты есть везде, даже в самых простых деревянных изделиях - здесь используется импортный клеевой состав и красящие пигменты. А в технически сложных изделиях, например, автомобилях и лифтах, импортные детали составляют до 90%.
Однако, если российский экспорт пока растет на 1-2 процента, то импорт существенно сокращается - падение в этом году составило 15%. Главные зарубежные драйверы путинской экономики - Китай и Индия - резко сбавили темпы роста внешнеторгового оборота с Россией - до 2-3%. А Индия вообще сократила импорт российских алмазов на 25%.
Главные статьи торговли - продажа Россией нефти, угля и металла. Но спрос и цены на уголь падают, экономика Китая сползает в рецессию и сокращает спрос на сырье. Поставки Россией стальных изделий за рубеж сократились на 22%. А запасы нефти у России сокращаются и их прирост в 2023 году стал минимальным за последние 6 лет.
И еще появился один тренд, свидетельствующий о системном кризисе в российской экономике: «ползучая национализация». Уже есть прецеденты, когда по протесту прокуратуры крупные предприятия, например, завод ферросплавов и Ивановский станкостроительный завод, из частной собственности передавались в собственность государства. А государство потом передавало их оборонному холдингу «Ростех», во главе которого стоит Сергей Чемезов, друг Путина.
При принятии таких решений отменялся принцип «закон обратной силы не имеет»: результаты приватизации 90-х годов аннулировались из-за несоответствия действующим законам, которые были приняты через много лет после проведения приватизации.
Деградация гражданского сектора и продовольственного рынка
Перераспределение денег в пользу войны неизбежно ведет к стагнации в других отраслях экономики. Тем более что федеральное правительство перекладывает на российские регионы часть своих полномочий по финансированию войны. В России фактически объявили соревнование, какой регион выплатит больше денег для участников «специальной военной операции». С учетом федеральной части выплаты достигают 50 000 евро на человека, и это ложится тяжелым грузом на дефицитные бюджеты регионов.
Кроме того, Москва обязала все регионы за свой счет финансировать восстановление «новых территорий» - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, оккупированных и разрушенных Россией. Поэтому суммарный государственный долг российских регионов в 2023 году вырос на 14%.
В этом году долг сократился на 4%, но только потому, что коммерческие кредиты стали для регионов не доступны при ставке банков в 21-25 %. В результате в упадок приходит городское коммунальное хозяйство, содержание которого в России всегда обходилось дорого.
Например, в Казани половина коммунальных сетей изношено на 100%. Для их ремонта требуется 480 млн евро. У городских властей таких денег нет, хотя на саммит БРИКС, недавно прошедший в Казани, город потратил 240 млн евро. В столице Сибири - Новосибирске - износ коммунальных сетей составляет 65%, в Саратове, крупном городе с многочисленными военными предприятиями, сети изношены на 90%.
Практически во всех российских городах ежедневно происходят коммунальные аварии: люди неделями живут без воды, света и тепла. Взрывы и пожары в домах из-за неисправного газового оборудования стали обыденностью. И даже самый богатый город в России - Москва - впервые за 10 лет вынужден был повысить ставки транспортного налога с ежегодной индексацией на 10%, чтобы повысить доходы бюджета.
Страдает и продовольственный рынок России. При общем уровне инфляции в 9% цены на многие виды продовольствия выросли на 50-100%. Так, сливочное масло во многих городах подорожало в 1,5 раза. Крупные молочные компании, например, «Вимм-Билль-Данн», управляемая американской PepsiCo и продолжающая работать в России, несмотря на санкции, объявила недавно о повышении цен на свою продукцию. Российская прокуратура потребовала это решение отменить. Компания от планов отказалась.
Но представитель одной из торговых сетей сообщил на днях, что замораживание цен ведет к снижению качества продукции: так, из подвергнутых проверке шести образцов сливочного масла от разных производителей только два оказались настоящим маслом, остальные - фальсификат с использованием растительных масел.
В этом году дефицит многих продуктов в России восполняется за счет поставок из Турции, Индии, Эмиратов и Китая. Однако сложности с расчетами за поставленную продукцию ограничивают импорт. Результат - рост цен на сливочное и растительное масло, яйца, сахар, молоко, муку. Из-за снижения урожая зерна на 20% в России прогнозируется дефицит качественной хлебопекарской муки и комбикормов для скота.
Такие же проблемы могут быть с картофелем. Вылов красной рыбы в этом году сократился в России на треть, и цены на красную икру - сакральный продукт россиянина - выросли за 10 месяцев с 55 до 120 евро за килограмм.
Любопытно, что импорт вин в Россию в этом году упал в 2 раза, зато в 3 раза вырос импорт шоколадных конфет с алкоголем. Наверное, чтобы подсластить пилюлю, прописанную «доктором» Путиным российской экономике и россиянам.
Но если кремлёвский м… мечтатель не подавится этой конфеткой и не остановит войну, российская экономика неизбежно окажется тяжело больной и нищей. А Россия окончательно сойдет с ума.