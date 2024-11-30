АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Экономика России находится на грани нервного срыва

Ухудшилось финансовое благополучие даже промышленных гигантов. Например, акции «Газпрома» за 16 лет подешевели на 91%. Повышение налога на прибыль угрожает такой компании, как «Транс нефть», для которой ставки налогов вырастут с 20% до 40 %. Это уже привело к падению акций компании на 6%.

Российский рынок акций в целом нестабилен: на фоне оптимистического выступления Эльвиры Набиуллиной он обвалился на 4%. Возможно, ударили по рынку акций и ракеты ATACMS, запущенные Украиной по Брянской области России. Нужно констатировать и то, что любимая игрушка Путина - импортзамещение - практически не работает.

Недавно ИИ оценил использование импортных изделий и технологий в 1000 наименований российской продукции. Оказалось, что импортные компоненты есть везде, даже в самых простых деревянных изделиях - здесь используется импортный клеевой состав и красящие пигменты. А в технически сложных изделиях, например, автомобилях и лифтах, импортные детали составляют до 90%.

Однако, если российский экспорт пока растет на 1-2 процента, то импорт существенно сокращается - падение в этом году составило 15%. Главные зарубежные драйверы путинской экономики - Китай и Индия - резко сбавили темпы роста внешнеторгового оборота с Россией - до 2-3%. А Индия вообще сократила импорт российских алмазов на 25%.