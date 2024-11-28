Путину в Казахстане вместо российского показали украинский флаг

Министерство внутренних дел Казахстана объявило о возбуждении уголовного дела из-за инцидента с рекламным экраном в Астане, на котором во время визита Владимира Путина в город вместо российского флага проецировался флаг Украины.

Видео с LED-экраном в цветах украинского флага, установленным вблизи театра «Астана Опера» в столице Казахстана, распространилось накануне в соцсетях. Экран вскоре отключили.

По данным МВД Казахстана, рекламная конструкция принадлежит ТОО «Керуен Медиа». «На текущий момент рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования компании», - говорилось в сообщении ведомства. Полиция пообещала, что виновные в противоправных действия будут привлечены к ответственности.

Тем временем Государственная техническая служба Казахстана объявила, что LED-экран в Астане был взломан в результате хакерской атаки.

«По предварительным данным, атака была совершена с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов», - заявили в ведомстве, добавив, что проводят «комплекс технических мероприятий по определению источника воздействия и механизма возникновения».