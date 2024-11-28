Суд вынес приговор мужчине за ножевое нападение и угрозы медикам

В сентябре в Пярну, на автобусной остановке рядом с магазином Jannseni Rimi, 44-летний Максим Орлов ударил ножом своего 49-летнего знакомого. Суд постановил, что Орлов останется в заключении на несколько лет.
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Инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября, около 18:50 на автобусной остановке по адресу Таллиннского шоссе. Во время конфликта Орлов ударил ножом своего знакомого в область верхней части живота, причинив ему опасные для жизни травмы. Пострадавшего госпитализировали в Пярнускую больницу.