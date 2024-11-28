Чт, 28.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Вынесен приговор за вооруженное нападение и угрозы медикам

Copy
Нож. Фото иллюстративное.
Нож. Фото иллюстративное. Фото: Pärnu Postimees

В сентябре в Пярну, на автобусной остановке рядом с магазином Jannseni Rimi, 44-летний Максим Орлов ударил ножом своего 49-летнего знакомого. Суд постановил, что Орлов отправится в заключение на несколько лет.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября, около 18:50 на автобусной остановке по адресу Таллиннского шоссе. Во время конфликта Орлов ударил ножом своего знакомого в область верхней части живота, причинив ему опасные для жизни травмы. Пострадавшего госпитализировали в Пярнускую больницу.

Пярнуский суд признал Орлова виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, создающих угрозу жизни. Ляэнеская окружная прокуратура выдвинула обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх